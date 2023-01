Κοινωνία

Mail για βόμβες σε Ελ.Βενιζέλος και νοσοκομεία: Συνελήφθη ο αποστολέας

Στην….άλλη άκρη της Ελλάδας συνελήφθη ο άνδρας που έστειλε τα προειδοποιητικά e-mail.

Συνελήφθη το πρωί, στη Θεσσαλονίκη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας Βορείου Ελλάδος, 42χρονος Ρώσος, ο οποίος κατηγορείται για αποστολή απειλητικών e-mail στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ.Βενιζέλος» και σε έξι νοσοκομεία της Αττικής.

Στα e-mail που απέστειλε έγραφε ότι είχαν τοποθετηθεί βόμβες στους συγκεκριμένους χώρους.

Σε βάρος του αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία για τρομοκρατικές πράξεις, διασπορά ψευδών ειδήσεων, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας κατά συρροή, διατάραξη της ειρήνης των πολιτών και απόπειρα παρακώλησης συγκοινωνιών.

Ο συλληφθείς πρόκειται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

