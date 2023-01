Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: ξεκαρδιστικό επεισόδιο την Τετάρτη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 χαρίζει άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές. Πάρτε μία γεύση για το τι θα δούμε σήμερα.

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;» επέστρεψε και κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00 θα μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο. Οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 θα συνεχίσουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

O Αρίστος, που τον τρώνε οι τύψεις για τις ψεύτικες κατηγορίες εναντίον του Γιάννη, αλλά και η Μελίνα, με την παρότρυνση φυσικά του άντρα της, προσπαθούν να αλλάξουν γνώμη στην Περιστέρα και να δεχτεί τον Γιάννη πίσω στο σπίτι. Η Μελίνα φτάνει μάλιστα μέχρι και να καλέσει τις φίλες της Περιστέρας από την παλιά της γειτονιά μπας και καταφέρουν να τη μεταπείσουν. Η Περιστέρα, όμως, παραμένει «μπετόν αρμέ» και μάλιστα αποφασίζει να ζητήσει και επίσημα διαζύγιο! Ο Γιάννης, από την άλλη, είναι σε απελπισία και απειλεί τον Αρίστο ότι θα τα τινάξει όλα στον αέρα, ενώ ο φίλος του ο Αρτέμης, βλέποντάς τον σε κακά χάλια, αποφασίζει να αναλάβει δράση και να πάει στη βίλα να μιλήσει αυτός στην Περιστέρα. Εκεί, όμως, θα γνωρίσει την Μελίνα και θα γοητευτεί σφόδρα… Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Μελίνα σκέφτεται να απολύσει τη Βιβή λόγω οικονομικής δυσχέρειας. Ο Θανάσης, όμως, με τα αγόρια θα καταστρώσουν ολόκληρο σχέδιο για να την αναγκάσουν να μην το κάνει…

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

#PoiosPapadopoulos





Ειδήσεις σήμερα:

Μέτσοβο: Γιαγιάδες έκαναν μάθημα…πίτας σε φοιτητές (εικόνες)

Παύλος: Ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου αποκλειστικά στο “Πρωινό” (βίντεο)

Ξάνθη: Συνελήφθη για τον βιασμό της κόρης του

Gallery