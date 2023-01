Κοινωνία

Amber Alert για 11χρονη που εξαφανίστηκε

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για τον εντοπισμό του κοριτσιού. "Το Χαμόγελο του Παιδιού" ενεργοποίησε τον μηχανισμό Amber Alert.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση ενός 11χρονου κοριτσιού από την περιοχή της Πλατείας Αμερικής.

Ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποίησε το Amber Alert.

Συγκεκριμένα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Στις 19/01/2023, και ώρα 15:00, εξαφανίστηκε από την Πλατεία Αμερικής στην Αθήνα, η Μπακού (επ,) Μπελβέ (ον.), 11 ετών, με καταγωγή από το Κονγκό. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης Μπακού (επ,) Μπελβέ (ον.) στις 24/01/2023 και σήμερα στις 25/01/2023 προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS κατόπιν Εισαγγελικής εντολής καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Η Μπακού (επ,) Μπελβέ (ον.) έχει μαύρα μαλλιά, μαύρα μάτια, ύψος 1,50 και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε τζιν παντελόνι, μαύρο μπουφάν και γκρι παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ ».

