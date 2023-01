Πολιτική

Μητσοτάκης για Καστέλι: Η Κρήτη επιτέλους αποκτά ένα αεροδρόμιο αντάξιο της αναπτυξιακής της δυναμικής

Στο υπό κατασκευή αεροδρόμιο του Ηρακλείου βρέθηκε ο Πρωθυπουργός, μετά την επίσκεψή του στο εργοτάξιο του ΒΟΑΚ. Τι είπε για το σχέδιο ανάπτυξης της Κρήτης.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το μεσημέρι το εργοτάξιο του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου, στο Καστέλι.

«Η Κρήτη επιτέλους αποκτά ένα αεροδρόμιο αντάξιο της αναπτυξιακής της δυναμικής. Ο Υπουργός (Κώστας Καραμανλής) θύμισε όντως ότι είχα βρεθεί πάλι εδώ τον Φεβρουάριο του 2020, λίγο πριν μας χτυπήσει ο κορονοϊός. Τότε είχαμε θεμελιώσει την κατασκευή του νέου Αεροδρομίου. Πρέπει να σας πω ότι η πρόοδος η οποία έχει συντελεστεί είναι εντυπωσιακή, νομίζω το βλέπετε κι εσείς μόνοι σας.

Μιλάμε για το μεγαλύτερο εργοτάξιο αυτή τη στιγμή στην πατρίδα μας. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια που κατασκευάζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ένα αεροδρόμιο, μάλιστα, το οποίο τελικά θα είναι μεγαλύτερο από αυτό το οποίο είχε αρχικά προβλεφθεί κι αυτό διότι πρέπει να προνοήσουμε και να λάβουμε υπόψη τις πολύ θετικές εξελίξεις που μεσολάβησαν από τότε που το αεροδρόμιο αρχικά σχεδιάστηκε» σημείωσε ο Πρωθυπουργός μετά την ενημέρωσή του για την πρόοδο στην υλοποίηση του έργου.



Ανάπτυξη της Κρήτης με σύγχρονο αεροδρόμιο και σύγχρονο αυτοκινητόδρομο

«Είναι αδιανόητο να μιλάμε για την ανάπτυξη του νησιού χωρίς σύγχρονο αεροδρόμιο και χωρίς σύγχρονο αυτοκινητόδρομο και χωρίς φυσικά και το δρόμο ο οποίος, όπως είδατε, κατασκευάζεται πολύ γρήγορα, που θα συνδέει τον Βόρειο Οδικό Άξονα με το αεροδρόμιο αυτό», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Έχουμε πλέον ένα εργοτάξιο σε πλήρη εξέλιξη, ένα ενεργό εργοτάξιο και μάλιστα αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι με τις συμπληρωματικές εργασίες που συμφωνήσαμε και περάσαμε και από τη Βουλή, στην ουσία ξεπερνάμε τις πεπερασμένες προδιαγραφές που είχε ένα αεροδρόμιο που είχε σχεδιαστεί πριν από είκοσι χρόνια και θα έχουμε πλέον ένα σύγχρονο αεροδρόμιο, το οποίο θα μπορεί να το επισκέπτονται μέχρι και 15 εκατομμύρια επιβάτες. Νομίζω ότι αυτό θα είναι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Μεσογείου και νομίζω ότι αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα πιστοποιεί ότι το έργο προχωρά μπροστά από τα χρονοδιαγράμματά του», σημείωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής.

«Η προσοχή μας θα στραφεί και στην αξιοποίηση του παλιού αεροδρομίου, του Αεροδρομίου “Καζαντζάκης”. Μιλάμε για μια πολύ σημαντική έκταση, η οποία βρίσκεται ουσιαστικά εντός του αστικού ιστού της πόλης του Ηρακλείου. Θα ακούσουμε τις σκέψεις και τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας και πιστεύω ότι και ο χώρος αυτός θα μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα προς όφελος όχι μόνο των κατοίκων του Ηρακλείου, αλλά και ολόκληρης της Κρήτης. Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να μεσολαβήσουν πάλι 18 χρόνια, όπως δυστυχώς έγινε με το Ελληνικό, από τη στιγμή δηλαδή που μετακινήθηκε το αεροδρόμιο στα Σπάτα να μείνει αυτή η πολύ σημαντική έκταση ανενεργή», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός.

Κατά την ενημέρωση σημειώθηκε πως η επικαιροποίηση του σχεδιασμού, που ήταν αναγκαία διότι ανάμεσα στο 2015 και το 2019 δεν σημειώθηκε καμία ουσιαστική εξέλιξη, διασφαλίζει αφενός τις βέλτιστες προδιαγραφές και αφετέρου την εξυπηρέτηση της αυξημένης επιβατικής κίνησης, προβλέποντας επέκταση του κτιρίου του αεροσταθμού (terminal) κατά 32%.

Ο νέος αερολιμένας, κόστους περίπου 522 εκατομμυρίων ευρώ, θα αποτελέσει έναν σύγχρονο και «πράσινο» κόμβο για την απρόσκοπτη σύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, μειώνοντας παράλληλα την επιβάρυνση που υφίσταται η πόλη του Ηρακλείου λόγω της λειτουργίας του αεροδρομίου «Νίκος Καζαντζάκης».

Από τις εργασίες κατασκευής, στην πλήρη ανάπτυξή τους, αναμένεται να δημιουργηθούν 2.000 θέσεις εργασίας, ενώ ο αριθμός των εργαζόμενων που θα απασχοληθούν στην λειτουργία του αερολιμένα και στο οικοσύστημα υπηρεσιών και υποδομών που θα το περιβάλλει θα είναι ακόμα μεγαλύτερος.

Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν στο εργοτάξιο ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής και ο Υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης. Τον συνόδευσαν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και βουλευτής Λασιθίου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Πλακιωτάκης, ο Υφυπουργός Αθλητισμού και βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ Λευτέρης Αυγενάκης, ο βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ Μάξιμος Σενετάκης, ο βουλευτής Χανίων της ΝΔ Βασίλης Διγαλάκης, ο βουλευτής Ρεθύμνης της ΝΔ Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Μανώλης Φραγκάκης, ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ Παύλος Μαρινάκης και ο Γραμματέας Οργανωτικού και Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της ΝΔ, Στέλιος Κονταδάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε στη συνέχεια το εθνικό αθλητικό κέντρο για αθλήματα παραλίας και άμμου «Karteros Beach Sports Center», που συγκαταλέγεται στα κορυφαία του είδους του στην Ευρώπη, και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις από τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη.

Καλοδεχούμενη χαρακτήρισε την πρόταση δυσπιστίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης που βρισκόταν στην παρουσίαση του αναπτυξιακού σχεδίου για την Κρήτη όταν πληροφορήθηκε την εξέλιξη από τη Βουλή.

«Καλοδεχούμενη η πρόταση και είναι αλήθεια ότι τον παρακαλούσα πολλούς μήνες να το κάνει» είπε ο κ. Μητσοτάκης που πρόσθεσε ότι είναι « πολύ καλή ευκαιρία για να συγκρίνουμε πεπραγμένα τετραετιών. Επιδιώκω τη σύγκριση, ελάτε να συγκριθούμε» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος πρόσθεσε ότι «εύχομαι οι πολίτες να ξεπεράσουν το νέφος της τοξικότητας και να αντιληφθούν ποιοι μπορούν να τους μιλήσουν για το μέλλον τους».

«Από αύριο θα είμαστε στη Βουλή και την Παρασκευή θα πάρουμε ψήφο εμπιστοσύνης και μέχρι να προκηρύξουμε τις εκλογές θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την χαρά του που βρίσκεται στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Κρήτη μιλώντας στην εκδήλωση για το Αναπτυξιακό Σχέδιο για την Κρήτη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι έχουν δρομολογηθεί αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε όλη τη χώρα, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έχει σχέδιο για κάθε περιφέρεια, προσθέτοντας ότι «δεν είναι άσκηση επί χάρτου, αλλά προϊόν διαβούλευσης με φορείς και έχει πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά» και ότι πρόκειται για « ένα σχέδιο με μεγάλη μελετητική ωριμότητα, χρονοδιαγράμματα, χρηματοδοτήσεις και φορείς υλοποίησης» και επίσης ότι «είμαστε βέβαιοι ότι όσα λέμε μπορούν να υλοποιηθούν και πολλά υλοποιούνται ήδη».

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην άριστη όπως χαρακτήρισε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης με στόχο «μια Κρήτη στην οποία τα οφέλη της ανάπτυξης θα πρέπει να τα καρπώνονται όλες οι περιφερειακές ενότητες».

«Η ανάπτυξη σε όλες τις εκφάνσεις της επιβάλλεται και πρέπει να είναι βιώσιμη και για μένα είναι μη διαπραγματεύσιμη προτεραιότητα» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης που έκανε αναφορά στην πράσινη μετάβαση.

