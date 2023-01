Life

“Παγιδευμένοι”: Το επεισόδιο της Τετάρτης... κόβει την ανάσα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε speak preview από τις καταιγιστικές εξελίξεις στην σειρά του ΑΝΤ1, που θα καθηλώσουν τους τηλεθεατές.

Μια δυνατή ιστορία ξετυλίγει και πάλι το νήμα της για να μας παγιδεύσει στην καταιγιστική πλοκή της.

Οι «Παγιδευμένοι», που αγαπήθηκαν και συζητήθηκαν πολύ, επιστρέφουν με νέα καθηλωτικά επεισόδια. Απόψε στις 22:00 θα κόψουν και πάλι την ανάσα μας, με ακόμα περισσότερες αλήθειες, ακόμα περισσότερα διλήμματα, ακόμα περισσότερα λάθη.

Οι αποκαλύψεις που θα βγουν στο φως θα ανατρέψουν τα πάντα…

«Των ιερών ποταμών οι ροές ρέουν προς τα όρη, και η δικαιοσύνη και τα πάντα ανατρέπονται»

Ευριπίδης





Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Τετάρτης

Η Άννα αναρρώνει στο νοσοκομείο μετά τον τραυματισμό της. Κι ενώ εκείνη είναι ακόμα σε κατάσταση σοκ και δεν μπορεί να θυμηθεί τίποτα, ο Ανδρέας αναγκάζεται να τη συλλάβει. Ο Δημήτρης, αδυνατώντας να πιστέψει ότι η Άννα είναι ένοχη, αρχίζει να ερευνά παράτυπα την υπόθεση για να ανακαλύψει τι έχει συμβεί. Ο Σταύρος, για μία ακόμα φορά, βρίσκεται απέναντί του. Θα σταματήσει ο Δημήτρης τις έρευνες ή θα θέσει τον εαυτό του και την καριέρα του σε κίνδυνο;

Ο Σπύρος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την οικογένεια της Άννας για το τι της έχει συμβεί. Η εσωτερική του πάλη ανάμεσα στο καθήκον και τη συνείδησή του είναι αβάστακτη. Κι ενώ οι έρευνες δεν οδηγούν πουθενά, η Άννα παραπέμπεται στον Ανακριτή. Η σιωπή της επιβαρύνει τη θέση της, μέχρι που κάποια στιγμή θυμάται και όλα παγώνουν!

Ποια είναι η αλήθεια τελικά;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).



Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.



Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα



ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη, Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS



H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.



#Pagidevmenoi





Ειδήσεις σήμερα:

Παύλος: Ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου αποκλειστικά στο “Πρωινό” (βίντεο)

Μέτσοβο: Γιαγιάδες έκαναν μάθημα…πίτας σε φοιτητές (εικόνες)

Ξάνθη: Συνελήφθη για τον βιασμό της κόρης του

Gallery