Τηλεθέαση - “5Χ5”: Πρωτιά για τον Μάρκο Σεφερλή

Στην κορυφή της τηλεθέασης έστειλε το τηλεοπτικό κοινό το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι με τον απολαυστικό Μάρκο Σεφερλή.

Πρωτιά κατέγραψε χθες, Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, το «5x5» με τον Μάρκο Σεφερλή, με ένα άκρως διασκεδαστικό επεισόδιο.

Το αγαπημένο τηλεπαιχνίδι ήταν πρώτο στο δυναμικό κοινό 18-54 στη ζώνη προβολής του με ποσοστό 14,7%, και διαφορά από τον ανταγωνισμό κατά 1,3 μονάδες.

Άνδρες και γυναίκες έπαιξαν χθες «5Χ5», με το ανδρικό κοινό 25-34 να «χτυπά» μέχρι και 27,4%, και το γυναικείο 35-44 να αγγίζει το 19,7%.

