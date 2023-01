Κοινωνία

Κακοκαιρία - Δυτική Ελλάδα: Μήνυμα από το 112 και κλειστά σχολεία

Προειδοποιητικά μηνύματα έλαβαν οι κάτοικοι συγκεκριμένων περιοχών. Ποια σχολεία θα είναι κλειστά λόγω κακοκαιρίας.

Μήνυμα από το «112» εστάλη στους κατοίκους της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς σήμερα το μεσημέρι, λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται να «χτυπήσει» τα δύο νησιά.

Στο μήνυμα που έφτασε στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών αναγράφεται: «Προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες - θυελλώδεις άνεμοι) στην περιοχή σας τις επόμενες ώρες. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας κατά την διάρκεια των φαινομένων στις απολύτως απαραίτητες και ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών».

Με απόφαση του δημάρχου Ζακύνθου, Νικήτα Αρετάκη, κλειστά αναμένεται να μείνουν αύριο Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει το νησί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του δημάρχου είναι η εξής: «Με εντολή Δημάρχου Ζακύνθου και όπως ενημέρωσε την Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής ο Αντιδήμαρχος επί των Κοινωνικών Υποθέσεων και Παιδείας.

ΑΥΡΙΟ 26/01/2023 ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΛΟΓΩ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.

Οι υπεύθυνοι των ανωτέρω δομών οφείλουν να ενημερώσουν τους Γονείς και Κηδεμόνες έγκαιρα προς αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και έκθεσής τους σε ενδεχόμενους κινδύνους».

Μήνυμα από το 112 έλαβαν και οι κάτοικοι της Κέρκυρας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας.

