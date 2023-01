Κόσμος

Ουκρανία - Leopard: Η Γερμανία, η αποστολή των αρμάτων και οι αντιδράσεις

Η ανακοινωση του Όλαφ Σολτς και οι αντιδράσεις στην Ευρώπη. Οργισμένη η απαντηση της Ρωσίας.

Η Γερμανία θα στείλει άρματα μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστραϊτ. Όπως ανακοίνωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς κατά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, η Γερμανία θα διαθέσει στην Ουκρανία 14 άρματα μάχης Leopard 2-A6, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες που είχαν διαρρεύσει από χθες, Τρίτη, το βράδυ.

Σύμφωνα με τον κ. Σολτς, η απόφαση αποτελεί το αποτέλεσμα εντατικών διαβουλεύσεων με τους ευρωπαίους και τους διεθνείς εταίρους της Γερμανίας και «είναι σύμφωνη με τη γνωστή μας γραμμή υποστήριξης της Ουκρανίας στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Ενεργούμε σε στενό διεθνή συντονισμό. To Κίεβο θεωρεί την αποστολή βαρέων όπλων κρίσιμη για να νικήσει τη ρωσική εισβολή, αλλά η Μόσχα έχει χαρακτηρίσει αυτή την κίνηση «άσκοπη πρόκληση».

Ο στόχος τώρα, πρόσθεσε ο καγκελάριος, είναι να συγκεντρωθούν γρήγορα δύο τάγματα αρμάτων μάχης για την Ουκρανία, ενώ το πακέτο περιλαμβάνει πυρομαχικά και συντήρηση των αρμάτων. Οι ουκρανοί στρατιώτες θα πρέπει να εκπαιδευτούν στα Leopard στη Γερμανία, διευκρίνισε ο κ. Σολτς.

Ο Όλαφ Σολτς είχε κατ' επανάληψη τονίσει ότι επιμένει στην «διατλαντική αρμονία» σε ό,τι αφορά την παράδοση αρμάτων μάχης.

Ζαχάροβα

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση της Γερμανίας να προμηθεύσει άρματα μάχης στην Ουκρανία επιβεβαίωσε αυτό που η Ρωσίδα αξιωματούχος είπε ότι ήταν «προσχεδιασμένος πόλεμος» εναντίον της Μόσχας.

Το Κίεβο ζητούσε εδώ και μήνες δυτικά άρματα μάχης που υποστηρίζει ότι χρειάζεται απεγνωσμένα για να δώσει στις δυνάμεις του τη δύναμη πυρός και την ικανότητα να μετακινούνται προκειμένου να διασπάσουν τις ρωσικές αμυντικές γραμμές και να ανακαταλάβουν τα κατεχόμενα εδάφη στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα της χώρας.

Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι το Βερολίνο έδωσε το πράσινο φως παράδοσης 14 αρμάτων μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία.

Στόλτενμπεργκ

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ χαιρέτισε σήμερα την απόφαση της Γερμανίας να στείλει άρματα μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία, διαβεβαιώνοντας πως θα βοηθήσουν το Κίεβο να νικήσει τους ρώσους εισβολείς.

«Σε μια κρίσιμη στιγμή για τον πόλεμο που εξαπολύθηκε από τη Ρωσία, μπορούν να βοηθήσουν την Ουκρανία να αμυνθεί, να νικήσει και να τον κερδίσει ως ανεξάρτητο κράτος», πρόσθεσε σε μήνυμά του στο Twitter.

Η Βρετανία, η Γαλλία και η Πολωνία εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την απόφαση της Γερμανίας

Το Λονδίνο, το Παρίσι και η Βαρσοβία εξέφρασαν σήμερα την ικανοποίησή τους για την απόφαση της Γερμανίας να στείλει άρματα μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία.

Ο βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη «σωστή απόφαση» της Γερμανίας να παραδώσει στο Κίεβο αυτά τα βαρέα άρματα μάχης, τα οποία «θα ενισχύσουν την αμυντική ικανότητα της Ουκρανίας» απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Η γαλλική προεδρία εξέφρασε επίσης την «ικανοποίησή της» και καλωσόρισε το πράσινο φως που έδωσε η Γερμανία.

«Η Γαλλία καλωσορίζει τη γερμανική απόφαση, η οποία επεκτείνει και αυξάνει την υποστήριξη που έχουμε παράσχει με την παράδοση των AMX10 RC», αναφέρεται σε δήλωση που εκδόθηκε από το προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, σε μια αναφορά στα γαλλικής κατασκευής πιο ελαφρά οχήματα μάχης που το Παρίσι έχει επίσης στόχο να στείλει στην Ουκρανία.

Στη Βαρσοβία, ο πολωνός πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς για την απόφασή του να στείλει Leopard 2 στην Ουκρανία.

Ρωσία: Η αποστολή Leopard από τη Γερμανία θα οδηγήσει σε «διαρκή κλιμάκωση» στην Ουκρανία

Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Γερμανία ήταν η πρώτη που αντέδρασε επίσημα στην απόφαση του Βερολίνου να εγκρίνει την παράδοση αρμάτων μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία τονίζοντας σε ανακοίνωσή της ότι η απόφαση αυτή σημαίνει πως το Βερολίνο εγκαταλείπει την «ιστορική ευθύνη του έναντι της Ρωσίας» που προκύπτει από τα εγκλήματα των Ναζί κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σε δήλωσή της, η πρεσβεία αναφέρει πως οι παραδόσεις των εν λόγω αρμάτων μάχης θα κλιμακώσουν τη σύγκρουση σ' ένα νέο επίπεδο και θα οδηγήσουν σε «διαρκή κλιμάκωση». «Αυτή η εξαιρετικά επικίνδυνη απόφαση θα οδηγήσει τη σύγκρουση σε ένα νέο επίπεδο αντιπαράθεσης και αντιφάσκει με τις δηλώσεις γερμανών πολιτικών περί της απροθυμίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας να συρθεί σ' αυτή», δήλωσε ο ρώσος πρεσβευτής Σεργκέι Νετσάγεφ.

«Καταστρέφει ό,τι έχει απομείνει από την αμοιβαία εμπιστοσύνη, προκαλεί ανεπανόρθωτη ζημιά στην ήδη αξιοθρήνητη κατάσταση των ρωσογερμανικών σχέσεων και δημιουργεί αμφιβολίες για την πιθανότητα να εξομαλυνθούν στο προβλεπτό μέλλον», πρόσθεσε. Η Ρωσία έχει ήδη δηλώσει πως τέτοια όπλα το μόνο που θα πετύχουν είναι να παρατείνουν τον πόλεμο και τα βάσανα στην Ουκρανία και ότι η Δύση «αυταπατάται» αν πιστεύει κάτι διαφορετικό.

«Η επιλογή του Βερολίνου σηματοδοτεί την οριστική άρνηση της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας να αναγνωρίσει την ιστορική ευθύνη της έναντι του λαού μας για τα τρομερά, διαχρονικά εγκλήματα του Ναζισμού στη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου και παραπέμπει στη λήθη το δύσκολο δρόμο της μεταπολεμικής συμφιλίωσης ανάμεσα στους Ρώσους και τους Γερμανούς», δήλωσε ο Νετσάγεφ.

«Με την έγκριση της ηγεσίας της Γερμανίας, άρματα μάχης με γερμανικούς σταυρούς θα σταλούν και πάλι στο 'ανατολικό μέτωπο', κάτι που θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε θανάτους όχι μόνο ρώσων στρατιωτών, αλλά και του άμαχου πληθυσμού», πρόσθεσε ο ρώσος πρεσβευτής.

Ισπανία, Ολλανδία και Φιλανδία στέλνουν Leopard 2 μετά το «ναι» από τη Γερμανία



Η Ισπανία είναι ανοικτή στην προμήθεια γερμανικής κατασκευής αρμάτων μάχης Leopard 2 στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα η υπουργός Άμυνας Μαργκαρίτα Ρόμπλες, μετά την απόφαση της Γερμανίας να στείλει τα άρματα μάχης και να επιτρέψει και σε άλλες χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να κάνουν το ίδιο. Η Ολλανδία δήλωσε επίσης έτοιμη να παραδώσει άρματα μάχης στην Ουκρανία αν χρειαστεί και η Φινλανδία ότι θα είναι μεταξύ των χωρών που στέλνουν άρματα μάχης στη χώρα αυτή.

Η Ρόμπλες είπε στο πρακτορείο ειδήσεων EFE πως η Ισπανία θα ενεργήσει σε συντονισμό με τους Δυτικούς συμμάχους βοηθώντας την Ουκρανία να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή. Σύμφωνα με τον ερευνητή σε θέματα ασφάλειας και άμυνας στο κέντρο σκέψης Elcano Φελίς Αρτεάγκα, η Ισπανία διαθέτει 108 άρματα μάχης 24A. Περίπου τα μισά από αυτά βρίσκονται στους ισπανικούς θύλακες Θέουτα και Μελίγια και 53 είναι σε εφεδρεία και θα πρέπει να επανεξοπλιστούν, είπε ο Αρτεάγκα, ο οποίος πρόσθεσε πως θα χρειαστούν πιθανόν μερικοί μήνες για να ετοιμαστούν.

Η Ολλανδία είναι έτοιμη να παραδώσει άρματα μάχης στην Ουκρανία, αν χρειαστεί, δήλωσε από την πλευρά του ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε. «Αν βοηθά μια συμβολή από την Ολλανδία, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε», είπε ο Ρούτε στο ολλανδικό δίκτυο RTL.Ο Ρούτε είπε πως η Ολλανδία θα μπορούσε να επιλέξει να αγοράσει άρματα μάχης που μισθώνει τώρα από τη Γερμανία και να τα δώσει στην Ουκρανία. Εξάλλου, ο υπουργός Άμυνας της Φινλανδίας Μίκο Σαβόλα είπε πως η χώρα του θα συμμετάσχει στην ομάδα των χωρών που στέλνουν άρματα μάχης στην Ουκρανία, αν και η συμβολή της θα είναι περιορισμένη.

«Η διεθνής συνεργασία για την αποστολή Leopards στην Ουκρανία προχωρεί τώρα και η Φινλανδία θα συμμετάσχει», δήλωσε ο Σαβόλα στους δημοσιογράφους. Ο Φινλανδός υπουργός Άμυνας αρνήθηκε να πει περισσότερα για το μέγεθος της φινλανδικής συμβολής.

