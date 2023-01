Πολιτική

Πρόταση μομφής: Κόντρα Γεραπετρίτη - Τσίπρα στην Βουλή

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε “καλοδεχούμενη” την πρόταση δυσπιστίας που κατέθεσε ο Πρόεδρος τυ ΣΥΡΙΖΑ. Τι απάντησε στα πυρά του Αλέξη Τσίπρα, από τα κυβερνητικά έδρανα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Πρόταση μομφής κατέθεσε στην Ολομέλεια ο Αλέξης Τσίπρας. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, είχε χθες επισκεφτεί τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμμο, για το ζήτημα των παρακολουθήσεων. Σε συνάντηση που είχε στη συνέχεια με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχε ζητήσει την παραίτηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

«Σήμερα θα μιλήσουμε στη βάση των αποδείξεων», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας πως ήρθε η ώρα να λύσει την απορία σε όσους αναρωτήθηκαν τι περιείχε ο φάκελος που κρατούσε όταν έβγαινε χθες από τα γραφεία της ΑΔΑΕ, μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρό της, Χρήστο Ράμμο.

Καλοδεχούμενη χαρακτήρισε την πρόταση δυσπιστίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης που βρισκόταν στην παρουσίαση του αναπτυξιακού σχεδίου για την Κρήτη όταν πληροφορήθηκε την εξέλιξη από τη Βουλή.

«Καλοδεχούμενη η πρόταση και είναι αλήθεια ότι τον παρακαλούσα πολλούς μήνες να το κάνει» είπε ο κ. Μητσοτάκης που πρόσθεσε ότι είναι «πολύ καλή ευκαιρία για να συγκρίνουμε πεπραγμένα τετραετιών. Επιδιώκω τη σύγκριση, ελάτε να συγκριθούμε» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος πρόσθεσε ότι «εύχομαι οι πολίτες να ξεπεράσουν το νέφος της τοξικότητας και να αντιληφθούν ποιοι μπορούν να τους μιλήσουν για το μέλλον τους».

«Από αύριο θα είμαστε στη Βουλή και την Παρασκευή θα πάρουμε ψήφο εμπιστοσύνης και μέχρι να προκηρύξουμε τις εκλογές θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας» κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Γεραπετρίτης: Μιλάτε για ενόχους με δύο ειδικά δικαστήρια και με κουκουλοφόρους “Μάξιμους”

Ως ευκαιρία αντιπαράθεσης των πεπραγμένων των δύο τελευταίων διακυβερνήσεων εξέλαβε την κατάθεση την πρόταση δυσπιστίας εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ο οποίος, εκ μέρους της κυβέρνησης ζήτησε την άμεση έναρξη της σχετικής συζήτησης.

« Ένοχος ένοχο ου ποιεί» είπε ο κ. Γεραπετρίτης αναφερόμενος στις κατηγορίες του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης: «Εκείνος που έχει δύο ειδικά δικαστήρια για χειραγώγηση, εκείνος ο οποίος σήμερα αποκαλύπτεται ότι είχε χρήση και γνώση εκείνων οι οποίοι ήταν εγκληματική οργάνωση και τους φορούσε κουκούλες λέγοντάς τους "Μάξιμους", και εκείνος ο οποίος σήμερα ακούγεται ότι είχε μία διασύνδεση με βαλίτσες και μαύρο χρήμα, αυτός δεν μπορεί να δημιουργήσει άλλον ένοχο», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Ο υπουργός Επικρατείας, που ξεκίνησε την παρέμβασή του με απόσπασμα από την εισαγωγή στο λόγο "υπέρ Αδυνάτου" του Λυσία (είναι μεγάλη η ευκαιρία που μας δίνετε κι σας ευγνωμονούμε γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να αντιπαρατεθούμε στις υποθέσεις τις οποίες έχουμε), είπε ότι με τη συζήτηση της πρότασης περί δυσπιστίας θα έχουμε την ευκαιρία να αντιπαρατεθούμε σε επίπεδο δημοσίων πολιτικών, και να δούμε πράγματι εάν η παρούσα κυβέρνηση έχει επιτελέσει όλα αυτά τα δεινά για τα οποία την μέμφεστε ή στην πραγματικότητα, η παρούσα κυβέρνηση έχει επιτελέσει, κατά τι καλύτερο, αυτό για το οποίο έλαβε την εντολή από τον ελληνικό λαό. Και ευτυχώς υπογράμμισε ο κ. Γεραπετρόιτης, "είναι νωπές οι δύο διακυβερνήσεις και η αντιπαράθεση θα είναι πολύ προφανής".

Όσο για τις λέξεις "είσαστε αμετάκλητα ένοχοι" που χρησιμοποίησε ο κ. Τσίπρας, ο υπουργός Επικρατείας είπε: "'Αρα ούτε καν οριστικά ούτε καν τελεσίδικα. Ούτε ο 'Αρειος Πάγος να είσαστε" [..] Όμως, "ένοχος ενόχον ου ποιεί" τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης και κατέληξε: Υπάρχουν, πράγματι, κάποιες κρίσιμες στιγμές. Και αυτή την κρίσιμη στιγμή δεν θα την αποφύγετε, θέλοντας και μη. Διότι θα είναι οι επόμενες εκλογές, οι οποίες έρχονται και θα τις υποστείτε".

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε ότι ο φάκελος περιείχε τα αποτελέσματα της έρευνας της ΑΔΑΕ, μετά από αίτημα που κατέθεσε εκείνος στην Αρχή στις 7/12 και που εμπλούτισε κατόπιν γραπτού αιτήματος της αρχής, με μεταγενέστερο αίτημά του στις 28/12.

«Ο φάκελος λοιπόν περιέχει τα παράνομα έργα του σκοτεινού παρακράτους που έστησε ο κ. Μητσοτάκης, το ξεγύμνωμα του παρακράτους από την πιο αρμόδια αρχή του κράτους», είπε ο κ. Τσίπρας.

Ανέφερε ειδικότερα ότι «στις 28/12 λοιπόν, και ενώ ήταν γνωστό ότι στα αρχεία των παρόχων η Ανεξάρτητη Αρχή είχε ήδη βρει ευρήματα επισυνδέσεων της ΕΥΠ, πέραν του κ. Ανδρουλάκη και κ. Κουκάκη, και για τα τηλέφωνα του ευρωβουλευτή Κύρτσου και του δημοσιογράφου Τέλογλου, ζήτησα επισήμως γραπτώς να διεξαχθεί έλεγχος από την Αρχή, ώστε να διελευκάνει αν ετέθη πράγματι σε επισύνδεση από την ΕΥΠ με διάταξη υπογεγραμμένη από την αρμόδια εισαγγελέα της ΕΥΠ, ο υπουργός Εργασίας κ. Χατζηδάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Φλώρος, ο αρχηγός ΓΕΣ κ. Λαλούσης, ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας κ. Διακόπουλος, ο πρώην και ο νυν επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης εξοπλισμών κ.κ. Λάγιος και Αλεξόπουλος». «Και η απάντηση που επίσημα έλαβα σε αυτόν τον κλειστό φάκελο, ήταν έξι στα έξι», τόνισε, «για όλους ευρέθησαν επισυνδέσεις της ΕΥΠ του κ. Μητσοτάκη».

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, επισημαίνει σε ανακοίνωση του ότι «Η μομφή του ΚΚΕ προς την κυβέρνηση της ΝΔ είναι δεδομένη και διαρκής, αφορά το δυσώδες σκάνδαλο των υποκλοπών, όπως και το σύνολο των προβλημάτων που συσσωρεύονται στις πλάτες του λαού. Αυτή τη μομφή το ΚΚΕ την εκφράζει εδώ και τέσσερα χρόνια, όχι μόνο μέσα στη βουλή με την καταψήφιση των αντιλαϊκών νομοσχεδίων της ΝΔ, αλλά κυρίως μέσα στον καθημερινό αγώνα, παντού όπου εκδηλώνονται οι συνέπειες της αντιλαϊκής πολιτικής. Αυτή η μομφή, όμως, δεν εξαιρεί κανένα από τα κόμματα που, είτε προηγούμενα από τη θέση της κυβέρνησης είτε τώρα από τη θέση της αντιπολίτευσης, υπηρετούν τα κρίσιμα βάθρα αυτής της πολιτικής, ακόμη και στο επίμαχο ζήτημα των υποκλοπών, συνδιαμορφώνοντας το θεσμικό πλαίσιο των παρακολουθήσεων και της συγκάλυψης και στηρίζοντας το σημερινό σάπιο σύστημα και το κράτος του. Αυτά τα ζητήματα θα αναδείξει το ΚΚΕ με τη συμμετοχή του στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας και με την καταψήφιση της κυβέρνησης. Όμως, η πραγματική μομφή του λαού θα κριθεί με τον αγώνα και με την ψήφο του. Για να πάρει την υπόθεση στα χέρια του και να γίνει ο ίδιος ο λαός το αντίπαλο δέος στη σήψη και την αντιλαϊκή πολιτική, με ένα ΚΚΕ πιο δυνατό».

Σε σχόλιο του, ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης αναφέρει «Ωτακουστής ΠΘ, σε χώρες όπως Βρετανία-Γερμανία, θα είχε αναγκαστεί σε παραίτηση. Προφανώς και θα υπερψηφίσουμε την μομφή στον Κ. Μητσοτάκη. Μόνο που δεν αρκεί. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΟΜΦΗ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ & ΤΙΣ ΜΥΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».

