Κόσμος

“Qatar gate” - ANSA για Παντσέρι: Ελεύθερες η σύζυγος και η κόρη του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων ANSA, σχετικά με τις εξελίξεις που έπονται της κατάθεσης του φερόμενου ως “εγκέφαλου” του σκανδάλου, ο οποίος έχει κάνει συμφωνία ομολογίας με τις βελγικές Αρχές.

Η κόρη και η σύζυγός του Αντόνιο Παντσέρι, Σίλβια Παντσέρι και Μαρία Ντολόρες Κολεόνι, πρόκειται σύντομα να αφεθούν ελεύθερες, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Ansa.

Οι δύο γυναίκες βρίσκονται σε κάτ’ οίκον περιορισμό στην Ιταλία, μετά την σύλληψή τους, στις 9 Δεκεμβρίου.

Η άρση του μέτρου αυτού και η απελευθέρωσή τους θεωρείται συνέπεια της απόφασης των βελγικών εισαγγελικών αρχών να αποσύρουν το αίτημα έκδοσης της Παντσέρι και της Κολεόνι στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με πολλά ιταλικά μέσα ενημέρωσης αυτό σημαίνει ότι ο Αντόνιο Παντσέρι αποκάλυψε, στις ανακρίσεις του, επαρκή στοιχεία και ότι ο ρόλος των δύο γυναικών στην όλη υπόθεση, έπαψε να θεωρείται κύριας σημασίας. Δεν αποκλείεται, πάντως, να ανακριθούν από τους Βέλγους δικαστικούς.

Νωρίτερα, επιβεβαιώθηκαν οι αναφορές ιταλικών ΜΜΕ ότι η Εισαγγελία των Βρυξελλών πρόκειται να αποσύρει το αίτημα έκδοσης, από την Ιταλία στο Βέλγιο, της κόρης και της συζύγου του Αντόνιο Παντσέρι.

«Η αλλαγή στάσης», σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης της Σίλβια Παντσέρι και Μαρία Ντολόρες Κολεόνι, «συμπεραίνεται από επίσημο έγγραφο, το οποίο κοινοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες», όπως γράφει η εφημερίδα La Stampa.

Το πρωί της Τρίτης, οι δικηγόροι της Σίλβια Παντσέρι ανακοίνωσαν ότι προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας κατά της απόφασης του Εφετείου της Μπρέσια, να εκδοθεί η πελάτισσά τους στο Βέλγιο.

Λάβρος κατά του Αντόνιο Παντσέρι ήταν ο συνήγορος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο δικηγόρος, τον κ. Παντσέρι «δεν τον νοιάζει η αλήθεια. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να σώσει τον εαυτό του και την οικογένεια του. Θα δώσει ότι του πουν να πει για την κ. Καϊλή, αλλά δεν θα μπορέσει να το αποδείξει. Ποτέ δεν αναφέρθηκε στο όνομα της κ. Καϊλή, η οποία διαψεύδει κάθε κατηγορία εναντίον της από τον κ. Παντσέρι».

«Η κ. Καϊλή συνεργάζεται με τις βελγικές Αρχές, καταθέτει στο αστυνομικό τμήμα όσα γνωρίζει όποτε της το ζητούν, αλλά δεν μπορεί να ομολογήσει ενοχή για κάτι για το οποίο δεν είναι ένοχη», είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, λέγοντας πως όπως στον κ. Παντσέρι προτάθηκε δικαστική συμφωνία με ανταλλάγματα, έτσι και στην κ. Καϊλή «πρότειναν να δηλώσει ενοχή και της είπαν ότι θα είναι σύντομα στο σπίτι της με το παιδί της. Μετά την υπέβαλαν στα βασανιστήρια».

Αναφερόμενος στην κατάθεση του Αντόνιο Παντσέρι, που φέρεται ως ο εγκέφαλος του σκανδάλου «Qatar gate», σε σχέση και με την παύση του αιτήματος για έκδοση στο Βέλγιο της συζύγου και της κόρης του, ο κ. Δημητρακόπουλος είπε ότι «Ακόμη και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Γαλλίας να του πουν ότι είναι εμπλεκόμενος, θα το κάνει για να σώσει την οικογένεια του και τον εαυτό του. Οι απατεώνες είναι έξω και αυτοί που δηλώνουν αθώοι είναι μέσα. Κομμάτια να την κάνουν, δεν πρόκειται να παραδεχθεί κάτι για το οποίο δεν είναι ένοχη, αυτό η Εύα Καϊλή μου ζήτησε να το επαναλαμβάνω σε κάθε συζήτηση για εκείνη».

Ειδήσεις σήμερα:

Παύλος: Ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου αποκλειστικά στο “Πρωινό” (βίντεο)

Μέτσοβο: Γιαγιάδες έκαναν μάθημα…πίτας σε φοιτητές (εικόνες)

Ξάνθη: Συνελήφθη για τον βιασμό της κόρης του