Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ - Δένδιας: Εφικτή η εκλογή της Ελλάδας ως μη μόνιμου μέλους

"Η χώρα έχει εξασφαλίσει ήδη την έγγραφη δέσμευση 113 κρατών" ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.

Σε δηλώσεις προχώρησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας στην εφημερίδα «Απογευματινή» σχετικά με την υποψηφιότητα της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως ανέφερε η υποψηφιότητα της χώρας είναι σημαντική ώστε η χώρα να πάρει υποψηφιότητα σε ακόμα δύο όργανα των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης .

«Η Ελλάδα, αξιοποιώντας την πολυεπίπεδη προσέγγισή της στην εξωτερική πολιτική, έχει εξασφαλίσει ήδη την έγγραφη δέσμευση 113 κρατών για την υπερψήφιση της υποψηφιότητας εκλογής της ως μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τη διετία 2025-26.

Δεδομένου ότι τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, κατά παράδοση, δεν διατυπώνουν τη δέσμευσή τους για τη στήριξη υποψηφιοτήτων, εκτιμούμε ότι ο στόχος της εκλογής μας είναι απολύτως επιτεύξιμος.

Η επιτυχής έκβαση της συγκεκριμένης υποψηφιότητας μας δίνει το δικαίωμα να τρέφουμε αισιοδοξία και για τις υποψηφιότητες της Ελλάδας στα άλλα δύο βασικά όργανα των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2028-30) και την προεδρία της Γενικής Συνέλευσης (2035-36), αμφότερες για πρώτη φορά στην ιστορία της».

