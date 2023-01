Κοινωνία

Αττική: Συμμορία ανηλίκων “ξάφριζε” καταστήματα και σπίτια

Πόσα χρήματα αποκόμισαν από την εγκληματική τους δράση.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συμμορία, τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά κλοπές από καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Συνελήφθησαν, από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας, μεσημβρινές ώρες της 24-1-2023 στην Αθήνα, 16χρονος ημεδαπός και δύο αλλοδαποί, 15 και 17 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατά συρροή, τετελεσμένες και σε απόπειρα και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών κλοπών από καταστήματα με συγκεκριμένο τρόπο δράσης, από τον Ιούνιο του έτους 2021, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, έπειτα από επισταμένη έρευνα της ανωτέρω υπηρεσίας και κατόπιν συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριακών δεδομένων και αποδεικτικών μέσων, πιστοποιήθηκε η δράση εγκληματικής ομάδας, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν τρία μέλη της.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη εισέρχονταν σε διάφορα καταστήματα, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους με χειρουργική μάρκα με διαφορετική κατά περίπτωση σύνθεση και μέθοδο.

Συγκεκριμένα, άλλοτε εκμεταλλευόμενοι την απουσία των υπαλλήλων, άλλοτε με τη μέθοδο της απασχόλησης και όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν παραβίαζαν εσωτερικές πόρτες των καταστημάτων εισερχόμενοι σε χώρους του προσωπικού και αφαιρούσαν χρηματικά ποσά, ηλεκτρονικές συσκευές, προσωπικά αντικείμενα, τιμαλφή και τραπεζικές κάρτες υπαλλήλων.

Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, πραγματοποιούσαν ανέπαφες συναλλαγές, με τις κάρτες που προηγουμένως είχαν αφαιρέσει, πριν προλάβουν οι ιδιοκτήτες αυτών να τις απενεργοποιήσουν.

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω υπηρεσίας, εξιχνιάστηκαν 26 περιπτώσεις κλοπών από καταστήματα και μία από οικία, σε διάφορες περιοχές της Αττικής (Ομόνοια, Κυψέλη, Γαλάτσι, Αμπελόκηποι, Παλαιό Φάληρο, Περιστέρι, Αιγάλεω, Νίκαια).

Το παράνομο οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισαν από την εγκληματική τους δράσης υπολογίζεται σε 40.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες έχουν συλληφθεί και κατηγορηθεί στο παρελθόν για ληστείες, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και λοιπά ομοειδή αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

