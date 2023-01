Πολιτική

Ειδικό Δικαστήριο: Στην Εισαγγελία τα πρακτικά για τις “μαύρες βαλίτσες” και τον ΣΥΡΙΖΑ

Η Εισαγγελέας εισηγήθηκε να διαβιβαστούν στην Εισαγγελία τα πρακτικά της δίκης για τα χρήματα που καταγγέλθηκε ότι έφυγαν προς το ΣΥΡΙΖΑ. Τι αναφέρει σε σχόλιο της η Νέα Δημοκρατία.

Η εισαγγελέας της έδρας του Ειδικού Δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών Όλγα Σμυρλή εισηγήθηκε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών ως προς το σκέλος που αφορά τις βαλίτσες και τους φακέλους με χρήματα που κατατέθηκε ότι έφυγαν από το γραφείο του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα προς τον ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, η Όλγα Σμυρλή πρότεινε στο δικαστήριο να τεθούν στη δικαστική έρευνα το SMS, όσο και το απόσπασμα από το ημερολόγιο της Ευθαλίας Διαμαντή γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα.

Επίσης, γνήσιο είναι τόσο το επίμαχο SMS, όσο και το απόσπασμα από το ημερολόγιο της Ευθαλίας Διαμαντή γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα, σύμφωνα με γραφολογική εξέταση που προσκόμισαν στο Ειδικό Δικαστήριο οι συνήγοροι υπεράσπισης του επιχειρηματία Ανδρέας Λοβέρδος και ο Άγγελος Καραχάλιος.

Συγκεκριμένα, οι συνήγοροι του κ. Καλογρίτσα κατέθεσαν στο δικαστήριο τα συμπεράσματα από τα γραφολογικά συμπεράσματα της Μάγδας - Μαρίας Καμπούρη για τα αποσπάσματα της 15.9 2016 και της 22.9. 2016 από το ημερολόγιο της κ. Διαμαντή, που καταγράφουν τις συναντήσεις του επιχειρηματία, τα οποία αναφέρουν ότι από την σύγκριση και την αντιπαραβολή της γραφής σε σχέση με δειγματική γραφής της γραμματέως αποδεικνύεται ότι είναι ο γραφικός της χαρακτήρας. Και αυτή είναι η συντάκτρια των αποσπασμάτων.

Αναφορικά με τα sms η κυρία Καμπούρη αναφέρει ότι αποδεικνύεται η συνοχή των συνομιλιών, οι οποίες δεν έχουν υποστεί αλλοίωση.

Αναλυτικότερα, «η γραφολογική έγινε από την κυρία Καμπουρη, διακεκριμένη γραφολόγο. Από την έρευνα, έλεγχο και αντιπαραβολή των εγγράφων, προκύπτει ότι τα αποσπάσματα του ημερολογίου σε σχέση με το δείγμα γραφής της Θάλειας Διαμάντη φαίνεται ότι ταυτίζονται και στις τρεις ζώνες του γραφικού χώρου, χωρίς ένδειξη απομιμήσεως, οδηγώντας ευθέως στη Θάλεια Διαμαντή ως πραγματική συντάκτρια των ως άνω φύλλων».

Ακόμη, η κ. Σμυρλή ως προς τις βαλίτσες και τους φακέλους προς το ΣΥΡΙΖΑ, όπως αναφέρθηκε κατά την ακροαματική διαδικασία της δίκης, ανέφερε: «Πρέπει να διαφυλαχθεί το κύρος του Ειδικού Δικαστηρίου. Το λέω αυτό γιατί δεν πρέπει να γίνει εδώ στίβος πολιτικών αντιπαραθέσεων, για να μη πω αρένα. Ότιδήποτε συνεισφέρεται στην υπόθεση για βαλίτσες, χρήματα κ.τ.λ., είμαστε υποχρεωμένοι να ενεργήσουμε αναλόγως. Γι' αυτό εγώ θα ζητήσω τα πρακτικά να σταλούν στην Εισαγγελία να ελεγχθούν».

Ακόμη, η εισαγγελική λειτουργός πρότεινε την απόρριψη των ενστάσεων των συνηγόρων της πλευράς Παππά. Για το θέμα της παραβίασης του απορρήτου των επικοινωνιών, που τέθηκε ως ένσταση από την πλευρά των συνηγόρων του Νίκου Παππά, ανέφερε η κυρία Σμυρλή:

«Τα sms εμπίπτουν στην έννοια του απορρήτου. Θα πρέπει να σταθμίσουμε τα έννομα αγαθά. Το απόρρητο της ιδιωτικής ζωής, αλλά και αυτό της δίκαιης δίκης. Τα στοιχεία που υπάρχουν πρέπει να τεθούν στη δικαστική διερεύνηση. Είμαι της άποψης ότι όλα τα στοιχεία πρέπει να τίθενται στη διάθεση του δικαστηρίου και να αξιολογούνται».

Αναφορικά με τον τρόπο που έχουν αποτυπωθεί τα μηνύματα, δηλαδή σε χαρτί, η κυρία Σμυρλή σημείωσε: «Δεν έχουμε αποτύπωση αυτών των μηνυμάτων με τον ενδεδειγμένο τρόπο, όπως γίνεται από αρμόδια αρχή. Δεν υπάρχει σφραγίδα εγκυρότητας γι' αυτό θα αξιολογηθούν ελευθέρως. Σε κάθε περίπτωση θα αξιολογηθούν με αυτή την παράμετρο».

Χωρίς απολογίες Παππά – Καλογρίτσα στο Ειδικό Δικαστήριο

Δεν θα προσέλθει να απολογηθεί στο δικαστήριο ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας. Εκ του νόμου έχει το δικαίωμα να μην προσέλθει στο στάδιο των απολογιών και να εκπροσωπηθεί στο δικαστήριο από τους δικηγόρους του.

Την ίδια στάση έχει προαναγγείλει ότι θα κρατήσει και ο Νίκος Παππάς. Έτσι, εάν δεν υπάρξει κάποια αλλαγή της τελευταίας στιγμής, στο ειδικό δικαστήριο δεν θα απολογηθεί κανείς από τους δυο κατηγορούμενους.

Ο Νίκος Παππάς κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος, ο Χρήστος Καλογρίτσας για συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες και τους ισχυρισμούς τους θα τους αναπτύξουν στις αγορεύσεις τους οι δικηγόροι τους?.

Σε ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας αναφέρεται:

«Μπορεί ο λαλίστατος, κατά τα λοιπά, κ.Τσίπρας να συνεχίζει τη 12ήμερη αφωνία του για τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις, σχετικά με τις σακούλες με τα μαύρα που πήγαιναν στο κόμμα του, αλλά για πόσο θα συνεχίσει να «πετάει τη μπάλα στην εξέδρα»; Η Εισαγγελέας της έδρας του Ειδικού Δικαστηρίου ζήτησε, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στην Εισαγγελία Πρωτοδικών για να ερευνήσει την υπόθεση. Έτσι, ίσως μάθουμε για τις βαλίτσες και τους φακέλους που έφευγαν από το γραφείο του επιχειρηματία Χρήστου Καλογρίτσα προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Καταλαβαίνουμε πόσο δυσάρεστη είναι αυτή η υπόθεση για τον κ. Τσίπρα αλλά δεν πρόκειται να αποφύγει τις απαιτούμενες απαντήσεις».

Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Η εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρίου ορθώς ζήτησε από τους καταγγέλλοντες να καταθέσουν αρμοδίως όσα καταγγέλλουν στη δικαιοσύνη και όχι στο Ειδικό Δικαστήριο για να δημιουργούνται εντυπώσεις. Και ακόμη ορθότερα, φέρεται να αναρωτήθηκε ποιος ο λόγος να ειπωθούν αυτά στο Ειδικό Δικαστήριο και μάλιστα μετά από τόσα χρόνια. Ας μην αγωνιά η ΝΔ, λοιπόν. Οι κατασκευές της και οι φθηνοί αντιπερισπασμοί θα καταρρεύσουν με πάταγο. Αφού η κα Διαμάντη ούτως ή άλλως θα λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη για την ψευδορκία της, αφού ο κ. Παππάς της έχει υποβάλει μήνυση.»





