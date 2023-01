Κόσμος

Γερμανία: Ο Ερντογάν ακύρωσε την επίσκεψή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιο λόγο ο Τούρκος Πρόεδρος ακύρωσε την επίσκεψή του στην Γερμανία. Όλο το παρασκήνιο.



Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ακυρώνει την επίσκεψή του στην Γερμανία την Παρασκευή, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου.

Ο Ερντογάν θα συναντούσε τον Καγκελάριο Ολαφ Σολτς. Όπως αναμεταδίδει η τουρκική ιστοσελίδα BIANET δεν κατάφεραν οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν σχετικά με το περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα της επίσκεψης.

Αναφέρεται ότι οι δηλώσεις του βουλευτή του ΑΚΡ Μουσταφά Ατσίκγκιοζ επικρίθηκαν από το Βερολίνο κάτι που η Άγκυρα δεν το δέχτηκε. Ο Ατσίγκοζ είχε δηλώσει από την Γερμανία ότι δεν θα επιτρέψουν στους τρομοκράτες του ΡΚΚ ούτε και στους γκιουλενιστές να ζήσουν στο Βερολίνο.

Οι γερμανικές αρχές ασφαλείας ερμήνευσαν τις δηλώσεις του ως απειλή στην εσωτερική ασφάλεια της χώρας. Το Βερολίνο προειδοποίησε την Άγκυρα καλώντας τον Πρέσβη της στο γερμανικό ΥΠΕΞ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - Δυτική Ελλάδα: Μήνυμα από το 112 και κλειστά σχολεία

Μητσοτάκης – ΒΟΑΚ: το εργοτάξιο η καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα

Μέτσοβο: Γιαγιάδες έκαναν μάθημα…πίτας σε φοιτητές (εικόνες)