Γερμανία: Νεκροί από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο

Τι αναφέρουν τα τοπικά μέσα για την αιματηρή επίθεση.

Ένοπλος επιτέθηκε σήμερα με μαχαίρι σε επιβάτες τρένου, το οποίο ταξίδευε από το Κίελο στο Αμβούργο.

#BREAKING: knife attack on a train going from Kiel to Hamburg in Germany injures at least 7 people pic.twitter.com/aS6T1F0L0e — Insider News (@InsiderNewsKe) January 25, 2023

Σύμφωνα με πληροφορίες της γερμανικής welt.de, οι αρχές κάνουν λόγο για επτά ταξιώτες που τραυματίστηκαν από την επίθεση σε περιφερειακό τρένο που εκτελούσε τη διαδρομή Κίελο-Αμβούργο, με τους δύο να χάνουν τη ζωή τους λίγη ώρα αργότερα

#BREAKING: At least 2 dead and at least 5 injured after a knife attack on a train traveling from #Kiel to #Hamburg in Germany. A suspect is in custody.

Developing… pic.twitter.com/1J7YCvWmC1 — BNL NEWS (@BreakingNLive_) January 25, 2023

Σύμφωνα με γερμανικά ΜΜΕ, η γερμανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος πιθανόν κατάγεται από τη Συρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης συνελήφθη στην πόλη Brokstedt.

Το τρένο RE 7 είχε ξεκινήσει το δρομολόγιό του από το Κίελο, με προορισμό το Αμβούργο.

