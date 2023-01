Κόσμος

Συμβούλιο ασφαλείας Τουρκίας για Ελλάδα: Δεν θα δεχθούμε κανένα τετελεσμένο

«Οι προκλητικές ενέργειες της Ελλάδας και η αύξηση εξοπλισμών, απλώς αυξάνουν την ένταση», ανέφερε στην ανακοίνωσή του το Συμβούλιο Ασφαλείας της Τουρκίας.



Ξεκάθαρες απειλές με στόχο την Ελλάδα εξαπέλυσε το συμβούλιο εθνικής ασφαλείας στην Τουρκία στη συνεδρίαση που πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη υπό την προεδρία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά την πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας για το 2023 και η οποία αποδείχθηκε «μαραθώνια», καθώς διήρκησε τρεις ώρες και 40 λεπτά η Τουρκία για ακόμα μία φορά κάνει το άσπρο-μαύρο, κατηγορώντας την Ελλάδα για «προκλητικές ενέργειες».

Βασικό θέμα στην ατζέντα του τουρκικού Συμβουλίου ήταν η Ελλάδα και ειδικότερα τα εξοπλιστικά προγράμματα.

«Όσοι θέλουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους», αναφέρεται χαρακτηριστικά.«Όσοι ενθαρρύνουν και προστατεύουν ενέργειες που υπονομεύουν αξίες, όπως η ανεξιθρησκεία, είναι συνένοχοι σε εγκλήματα μίσους» αναφέρθηκε ακόμη στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

«Καταδικάζουμε έντονα τις επιθέσεις στο Ισλάμ και το κάψιμο του κορανίου» τόνισαν οι συμμετέχοντες στο Συμβούλιο, αναφερόμενοι στο σκηνικό διαδηλώσεων έξω από την τουρκική πρεσβεία στη Στοκχόλμη, όπου ο Ράσμους Παλουντάν από το ακροδεξιό κόμμα, Stram Kurs, έκαψε αντίτυπο από το Κοράνι.Όπως αναφέρει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, υπογραμμίζει πως «οι προκλητικές ενέργειες και ρητορική, καθώς και τα εξοπλιστικά δεν παρέχουν κανένα όφελος εκτός από το αυξάνουν την ένταση στην περιοχή».

Ακόμα στην ανακοίνωση προστίθεται πως «δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση ξανά ότι δεν θα ανεχτούμε κανένα τετελεσμένο το οποίο στοχεύει την εθνική ασφάλεια και τα συμφέροντα της Τουρκίας οποιεσδήποτε κι αν είναι οι περιστάσεις». «Είναι επιτακτική ανάγκη για τη Σουηδία και τη Φινλανδία να έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας με βάση το μνημόνιο που υπογράφηκε» τονίστηκε, δε, στο Συμβούλιο.

Πιο συγκεκριμένα, η δήλωση για την Ελλάδα αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Οι προκλητικές ενέργειες και η ρητορική και οι προσπάθειες εξοπλισμού της Ελλάδας δεν θα αποφέρουν κανένα όφελος πέρα ??από την αύξηση της έντασης στην περιοχή μας και τονίστηκε για άλλη μια φορά ότι οποιοδήποτε τετελεσμένο στοχεύει την εθνική ασφάλεια και τα συμφέροντα της Τουρκίας δεν θα επιτρέπεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

