Πολιτική

Μητσοτάκης σε Ερντογάν: Κάθε γιουρούσι μπορεί να μετατραπεί σε άτακτη όπισθεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα προς τον Τούρκο Πρόεδρο έστειλε από το Ηράκλειο Κρήτης ο πρωθυπουργός. Τι είπε για την οικονομία, τα στοχευμένα μέτρα, αλλά για το έργο στον ΒΟΑΚ.



"Αυτή είναι η ψήφος εμπιστοσύνης που στέλνει η Κρήτη. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την τόσο ζεστή υποδοχή. Την επόμενη φορά θα χρειαστούμε πολύ μεγαλύτερο χώρο. Πολλά χρόνια είμαι στην πολιτική, τέτοια συγκέντρωση στο Ηράκλειο δεν έχω ξαναδεί. Και σήμερα αυτό που βλέπω με πείθει ότι ο στόχος μας είναι κοντά. Η Κρήτη από άκρο σε άκρο να γίνει γαλάζια. Δεν το πετύχαμε την προηγούμενη φορά, θα το πετύχουμε τώρα", είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την διάρκεια ομιλίας του στο Ηράκλειο Κρήτης.

"Με την κοινωνία ενωμένη και τους πολίτες απαλλαγμένους από βαάη που δεν τους άνηκαν και υπερήφανους σε μία πατρίδα ισχυρή και δημιουργική όσο ποτέ. Ζητούμενο στις εκλογές του 2019 ήταν η σταθεροποίηση και η ανάταξη. Τώρα γίνεται ήδη πράξη η σταθερότητα και η διαρκής ανάπτυξη.

Καθώς κλείνει η πρώτη κυβερνητική μας θητεία με τα αποτελέσματά της να γίνονται διαβατήριο για τη δεύτερη. Είχα πει ότι θα μειώσουμε τους φόρους και μειώσαμε παραπάνω από 50 φόρους και εισφορές. Είχα υποσχεθεί περισσότερες δουλειές και επενδύσεις και δημιουργήσαμε 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Είχα υποσχεθεί μια πατρίδα πιο ισχυρή και την έχουμε με τα ραφάλ, τα βάιμπερ, τις μπελαρά και τις συμμαχίες μας. Μέσα από το ψηφιακό κράτος έχουμε ήδη διεκπεραιώσει 1,2 δις αυτόματες συναλλαγές, αντί για την ταλαιπωρία στις ουρές.

Αυτή είναι η Ελλάδα του μέλλοντος που σας υποσχέθηκα και την υλοποιούμε. Μία Ελλάδα στην οποία τα αυτονόητα δεν είναι ζητούμενα, με συντάξεις που εκδίδονται επιτέλους στην ώρα τους, με νηπιαγωγεία από τα 4, με πρότυπα σχολεία και επαγγελματικά λύκεια, με πανεπιστήμια που ανήκουν στους φοιτητές και όχι στους μπαχαλάκηδες καταληψίες. Μετά από 42 μήνες μπορώ να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω, ναι, το είπαμε και το κάναμε", σημείωσε ακόμα.

Σφυρηλατήσαμε ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας με τον πολίτη

Στην συνέχεια ο πρωθυπουργός είπε "απέναντι σε όλα αυτά τα οποία μας έτυχαν η οικονομία και η κοινωνία έμειναν όρθιες χάρις σε ένα πρόγραμμα στήριξης που συνολικά ξεπέρασε τα 50 δις ευρώ. Το γνωρίζουν οι επιχειρηματίες που πήραν επιστρεπτέα προκαταβολή, οι ευάλωτες συμπολίτες μας. Θα ήταν βολικό άλλοθι να κρυφτεί κάποιος πίσω από τα αλλεπάλληλα εμπόδια που λύγισαν και τα πιο ισχυρά κράτη. Την ώρα που κάναμε τις δυσκολίες ευκαιρίες, δεν ξεφύγαμε γραμμή από όσα υποσχεθήκαμε. Είναι κάτι το οποίο όλοι οι Έλληνες μας το αναγνωρίζουν. Πρόκειται για έναν απολογισμό εμπιστοσύνης. Δεν λείπουν βέβαια λάθη και αστοχίες. Υπάρχουν για να διορθώνονται και να ξεπερνούνται. Όταν εντοπίζεις πώς έσφαλες, μπορείς να μετουσιώσεις τις αδυναμίες σε θετικές ευκαιρίες. Αυτό σημαίνει να σφυρηλατήσεις ένα συμβόλαιο εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας με τον πολίτη. Είναι σημαντικό να ξέρουμε που θέλουμε να πάμε αλλά και να ζυγίζουμε και από πού ξεκινήσαμε.

Πρώτη παρατήρηση, η εικόνα της εθνικής οικονομίας. Σήμερα η Ελλαδα καταγράφει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη. Έχει σημειώσει τη σημαντικότερη μείωση χρέους, κινείται εκτός κάθε πλαισίου εποπτείας, σημειώνει ρεκόρ επενδύσεων, σημειώνει ρεκόρ εξαγωγών, ενώ η ανεργία σήμερα έχει πέσει στο 11,4 % και σήμερα θα κινείται σε μονοψήφια νούμερα"

Τα στοχευμένα μέτρα για την ακρίβεια θα συνεχιστούν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άλλο σημείο της ομιλίας του είπε μεταξύ άλλων πως "βρισκόμαστε ένα σκαλί από την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, έχει σημασία για όλους μας. Εσείς ξέρετε καλύτερα ότι όλοι οι Έλληνες πληρώνουν λιγότερους φόρους, χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ και χαμηλότερες εισφορές. Η εισφορά αλληλεγγύης καταργήθηκε. Σε ορισμένες παρεμβάσεις μας πήγαμε πέρα και πάνω από το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Στο τέλος του μήνα οι συνταξιούχοι θα δουν, όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά, για πρώτη φορά καλύτερες αποδοχές ύστερα από 12 χρόνια. Την 1η Απριλίου, θα έχουμε την 3η σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού και δεν θα είναι πρωταπριλιάτικο αστείο. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της επιλογής μας. Να αυξάνουμε το δημόσιο πλούτο και να επιστρέφει στον πολίτη.

Δεν λέω ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα του ΕΣΥ, όμως εδώ στην Κρήτη ξέρετε ότι έχουμε υποδεχθεί 1893 νέους επαγγελματίες υγείας και σύντομα θα έρθουν καινούργιοι νοσηλευτές. Μόνο στην Κρήτη ήρθαν ως μόνιμο προσωπικό 2689 δάσκαλοι και καθηγητές.

Το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι άλλο από την ακρίβεια, το εισαγόμενο κύμα που πολιορκεί τα οικονομικά κάθε νοικοκυριού. Αρκετοί συμπολίτες μας δυσκολεύονται. Απέναντι σε αυτή την απειλή έχουμε υψώσει και θα εξακολουθήσουμε να υψώνουμε όλο και πιο πολλά αναχώματα. Πιστεύω ότι και ο πιο κακόπιστος δεν μπορεί να μη παραδεχθεί ότι αντισταθμίσαμε τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα, αποφύγαμε τα χειρότερα.

Οι παραγωγοί ενέργειας και τα υπερκέρδη τους χρηματοδότησαν τις επιδοτήσεις. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στα τρόφιμα. Το καλάθι του νοικοκυριού είναι σημαντικό εργαλείο. Η αξιωματική αντιπολίτευση αμφισβητεί το καλάθι του νοικοκυριού και ο Πρόεδρος Μακρόν στη Γαλλία ετοιμάζεται να το αντιγράψει και να κάνει το ίδιο. Το Φεβρουάριο έρχεται το market pass. Θα απορροφήσουμε πρακτικά πλήρως τις αυξήσεις του πληθωρισμού στα βασικά είδη ανάγκης.

Ούτε μπορώ, ούτε και θέλω να ωραιοποιήσω τα πράγματα. Για την ακρίβεια και αγωνιούμε, και προσπαθούμε και αντιδρούμε. Τα στοχευμενα μέτρα στήριξης θα συνεχιστούν".

Η Ελλάδα είναι σήμερα ισχυρή και περήφανη όσο ποτέ

Για τα εθνικά θέματα και τις απειλές Ερντογάν ο πρωθυπουργός ανέφερε: "Ξεχωριστή σημασία έχει η άμυνα της πατρίδας μας. Χωρίς εθνική κυριαρχία δεν υπάρχει οικονομική ευημερία. Θα επαναλάβω αυτό που είπα στην Τανάγρα ξεπροβοδίζοντας το πέμπτο f16 viber. Η Ελλάδα είναι σήμερα ισχυρή και περήφανη όσο ποτέ. Και όσοι εύκολα διαλαλούν ότι ίσως μας επισκεφτούν μια νύχτα ξαφνικά ας ξέρουν ότι μπορεί να ξυπνήσουν μια νύχτα ξαφνικά και να προσγειωθούν στη σκληρή πραγματικότητα. Και ας μάθουν ότι κάθε γιουρούσι που επικαλούνται μπορεί να μετατραπεί σε άτακτη όπισθεν προς την αφετηρία του.

Δεν ανοίγουμε διάλογο με το παράλογο. Όμως η πατρίδα μας είναι ανοικτή στη νομιμότητα, στη λογική, στις σχέσεις καλής γειτονίας, στο διεθνές δίκαιο, στο δίκαιο της θάλασσας. Στο διεθνές δίκαιο στηρίξαμε την αμυντική μας συμπαράταξη με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ. Πριν 2 εβδομάδες είχα βρεθεί στην Αλεξανδρούπολη. Σήμερα για πρώτη φορά μετά από 10ετιες η Ελλάδα αξιοποιεί τον ενεργειακό πλούτο του βυθού της. Είναι μια απάντηση σε όσους μας έλεγαν πως δεν υπάρχουν λέει θαλάσσια σύνορα. Σήμερα μας λένε ξεδιάντροπα πως ο φράχτης παραβιάζει λέει τη διεθνή νομιμότητα. Είναι οι ίδιοι που ακόμα δεν ζήτησαν συγνώμη που δυσφήμησαν τη πατρίδα με δήθεν θύματα, τη μικρή Μαρία, όλα ψέματα. Είναι δυστυχώς οι ίδιες θλιβερές εξαιρέσεις που έχουν καταψηφίσει τους εθνικούς μας εξοπλισμούς."

Στον ΒΟΑΚ δεν παραλάβαμε απολύτως τίποτα παρά μόνο ένα σχέδιο στον χάρτη

"Δεν είναι πια ένα άπιαστο όνειρο. Σήμερα επισκέφτηκα το πρώτο ενεργό εργοτάξιο του ΒΟΑΚ. Το έργο γίνεται σε τρία τμήματα. Είναι ένας δρόμος του οποίου τη σημασία δεν μπορώ να υπερτιμήσω. Όλοι ξέρετε τις τραγωδίες που ζούμε. Ο ΒΟΑΚ είναι ο μεγαλύτερος αυτοκινητόδρομος που κατασκευάζεται στην Ευρώπη.

Το αεροδρόμιο στο Καστέλι είναι το μεγαλύτερο εργοτάξιο στη χώρα μας. Οι εργασίες φτάνουν ήδη στο 20% και παράλληλα προχωρούν οι μελέτες για την αξιοποίηση του υφιστάμενου αεροδρομίου. Δεν θα επαναληφθεί αυτό που έγινε με το Ελληνικό. Τη στιγμή που το αεροδρόμιο θα φύγει θα ξεκινήσει και η αξιοποίηση των 3000 στρεμμάτων.

Θα ήθελα κι εγώ να είχαμε τρέξει περισσότερο, αλλά και για τα δύο πιάσαμε το νήμα από πολύ πίσω. Στον ΒΟΑΚ δεν παραλάβαμε απολύτως τίποτα παρά μόνο ένα σχέδιο στο χάρτη. Τώρα η υλοποίηση έχει ξεκινήσει. Ένα μεγάλο κομμάτι της χρηματοδότησης είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτός είναι ο οδικός χάρτης της Κρήτης στην Ελλάδα του 2030", ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

"Η Κρήτη έχει τη δυνατότητα να γίνει πόλος προσέλκυσης φοιτητών όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά από ολόκληρο τον κόσμο. Αν το πέτυχε η Κύπρος, γιατί να μην μπορεί να το πετύχει η Κρήτη στα δημόσια πανεπιστήμιά μας.

Έχουμε πρόβλημα στέγασης φοιτητών. 255 εκ. για να κατασκευαστούν δύο νέες φοιτητικές εστίες στα Χανιά και το Ηράκλειο. Επίσης 8 νέα σχολεία και σχεδόν 100 εκ θα κατευθυνθούν στο Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Δυο μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, πολλές δράσεις πολιτισμού, το νέο μουσείο στα Χανιά είναι κόσμημα, ανάπλαση της Φαιστού.

Έδωσα μόνο λίγα ψήγματα του συνολικού σχεδίου. Είναι ένας οδικός χάρτης της Κρήτης του 2030 στην Ελλάδα του 2030. Δεν γίνεται να ευημερούν οι επιχειρηματίες και να μην ευημερούν οι εργαζόμενοι. Η Ελλάδα αλλάζει και η Κρήτη αλλάζει. Αν η δέσμευση της πρώτη κυβερνητικής μας θητείας ήταν λιγότεροι φόροι, το μεγάλο στοίχημα της δεύτερης θα είναι καλύτεροι μισθοί, η αξιοπρεπής υγεία και η φροντίδα της νέας γενιάς.

Μέχρι την 1.1.2024 θα έχει αναμορφωθεί το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων. Θέλουμε ο ιδιωτικός τομέας να έχει πρόσθετα κίνητρα. Δεν γίνεται να ευημερούν οι επιχειρηματίες και να μην ευημερούν οι εργαζόμενοι.

Είχα εξαγγείλει πριν από ένα χρόνο με αφορμή τον τραγικό θάνατο της Φώφης Γεννηματά ένα πρόγραμμα που φέρει το όνομά της για προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού. 75.000 έχουν κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας. Σε παραπάνω από 4500 εντοπίστηκαν ευρήματα. 125 γυναίκες στο νησί μας βρέθηκαν. Δεν τον γνώριζαν και τώρα μπορεί αυτή η ασθένεια να αντιμετωπιστεί σε πρόωρο στάδιο με πολύ καλή πρόγνωση. Έτσι σώζουμε ζωές. Αυτά κάνουν όλα τα σοβαρά προηγμένα κράτη.

Μετά από μεγάλη δουλειά έχουμε ψηφίσει πια το πρόγραμμα «Σπίτι μου» για τους νέους. Καθιερώνουμε ευνοϊκό δανεισμό ώστε ένας νέος να μπορεί να αποκτήσει σπίτι αποπληρώνοντας το κεφάλαιο με τα ίδια χρήματα που θα έδινε σε ενοίκιο. Σας δίνουμε κίνητρα για να μπορέσετε να ανακαινίσετε σπίτια τα οποία είναι κλειστά."

"Ο κ. Τσίπρας έγραψε τον πρόλογο της ήττας τους με την πρόταση δυσπιστίας"

Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε και "πυρά" κατά του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή και την πρόταση μομφή. Ο κ. Μητσοτάκης μεταξύ άλλων είπε: "Όσα κατακτήσαμε με κόπο δεν πρέπει να ανατραπούν. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα συνέπεια και συνέχεια. Όχι μια δεύτερη φορά στη συμφορά, αλλά μια δεύτερη εντολή στην προκοπή. Γι'αυτό σε όλο το επόμενο διάστημα λίγα θα έχουμε να πούμε με τους εκπροσώπους του χθες.

Οι πολίτες έχουν βιώσει μια τετραετία ψεμάτων και φόρων και πιστεύω τα χρόνια της εθνικής αξιοπρέπειας που ακολούθησαν. Ξέρουν ποιος στην πράξη μετρά και προχωρά και ποιος στα λόγια σκορπάει δίχως να μετρά. Η κοινωνία γνωρίζει ποιος μπορεί να ξεπερνά τρικυμίες. Κάθε πολίτης ο οποίος θα προσέλθει στην κάλπη την άνοιξη θα σκέφτεται τι θα είχε συμβεί αν ήταν άλλος στο τιμόνι να διαχειριστεί τις μεγάλες κρίσεις που μας έτυχαν. Βλέπει καθαρά, συγκρίνει, κρίνει, γυρίζει την πλάτη στο διχασμό και τη μιζέρια και είναι έτοιμοι οι πολίτες να απαντησουν στο δίλημμα αν θα πάμε μπροστά ή θα γυρίσουμε πίσω.

Σήμερα, μάλιστα, ο κ. Τσίπρας έγραψε μόνος του τον πρόλογο της ήττας τους καταθέτοντας πρόταση δυσπιστίας στην κυβέρνηση. Θα μετατραπεί σε πρόταση της δικής του απιστίας προς το λαό. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν θα διαπιστώσουμε απλά την αρραγή ενότητα του κόμματός μας. Θα είναι ευκαιρία να μάθουμε πολλά. Για το θέμα των υποκλοπών έχουμε ήδη τοποθετηθεί, χωρίς να αγνοούμε λάθη και χωρίς να διαλύουμε μια πολύτιμη υπηρεσία.

Αλήθεια, πώς θα επιμέναμε εξ αρχής για τα πραγματικά γεγονότα στην υπόθεση της μικρής Μαρίας χωρίς τη δική της συμβουλή. Θα κληθούν να μιλήσουν για όσα σιωπούν. Πήραν και πόσα χρήματα από τον κ. Καλογρίτσα; Γιατί πρέπει ένας υπουργός να συναναστρέφεται ειδικό σε οφ σορ; Καλύπτει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τους δυο υπουργούς στο ειδικό δικαστήριο; Πώς γίνεται χθες να συλλαμβάνεται για απάτες ένας από τους κουκουλοφόρους μάρτυρες που έστησαν τη σκευωρία της Novartis; Όσο για τον πρόεδρο της ανεξάρτητης αρχής θα δούμε στην πορεία πόσο ανεξάρτητος είναι αυτός και οι συνεργάτες του. Με τον κ. Τσίπρα δεν επιλέγω τη σύγκρουση, επιλέγω τη σύγκριση.

Οι εκλογές είναι οι σημαντικότερες της μεταπολίτευσης. Η παγίδα της απλής αναλογικής απειλεί τον τόπο με το σαράκι της ακυβερνησίας. Κάτι που σημαίνει ότι εξαρχής δεν υπάρχουν περιθώρια, ούτε για χαλαρές ψήφους, ούτε για δήθεν μηνύματα ανέξοδης διαμαρτυρίας. Η πρώτη κάλπη θα καθορίσει ποιος θα κυβερνήσει την Ελλάδα την επόμενη ημέρα και η δεύτερη θα επιβεβαιώσει την εντολή του ελληνικού λαού να είναι κυβέρνηση τη νέα τετραετία η ΝΔ. Ένα ψηφοδέλτιο, της αυτοδύναμης Ελλάδος και της αυτοδύναμης Ν.Δ."

Ειδήσεις σήμερα:

“Ψευτογιατρός”: Η γυναίκα που στοχοποιεί ο 66χρονος μίλησε στον ΑΝΤ1

“Qatar gate” - ANSA για Παντσέρι: Ελεύθερες η σύζυγος και η κόρη του

Ξάνθη: Συνελήφθη για τον βιασμό της κόρης του