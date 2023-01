Υγεία - Περιβάλλον

H Ζωή Ράπτη παρουσίασε την “Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

To καινοτόμο πρόγραμμα για την ψυχική υγεία παρουσίαςε η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη.





Η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη παρευρέθηκε στο 1ου Συνέδριο της «Πρωτοβουλίας για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων» για να υποστηρίξει την παρουσίαση του καινοτόμου αυτού Προγράμματος, το οποίο υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Το Πρόγραμμα αφορά στη βελτίωση της παροχής φροντίδας ψυχικής υγείας των παιδιών και εφήβων της χώρας μας, καθώς και την ενδυνάμωση των υποδομών για την πρόληψη, αξιολόγηση και θεραπεία παιδιών με ανάγκες ψυχικής υγείας στη χώρα μας.

Η Υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε ότι η υλοποίηση του Προγράμματος γίνεται σε στενή συνεργασία με το διεθνώς αναγνωρισμένο Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας «ChildMindInstitute» που εδρεύει στη Νέα Υόρκη. Το Ινστιτούτο παρέχει την επιστημονική τεχνογνωσία, ώστε οι στόχοι του προγράμματος να ανταποκρίνονται σε διεθνείς προδιαγραφές και βέλτιστες πρακτικές για την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Όπως ανέφερε η Υφυπουργός Υγείας: «Το Πρόγραμμα αυτό έρχεται σε συνέχεια του Προγράμματος «Πρωτοβουλίας για την Υγεία», που βασίζεται σε μία διευρυμένη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και σε διεθνείς συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Η πανδημία ανέδειξε την επιτακτική ανάγκη δημιουργίας νέων καινοτόμων δράσεων και υπηρεσιών για την υποστήριξη των παιδιών και των εφήβων μας. Υπό αυτό το πρίσμα, ξεκίνησε το 2021, το 5ετές επιστημονικό Πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων», για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ψυχικής ευημερίας τους.»

Η Υφυπουργός Υγείας επεσήμανε πως βασικοί άξονες του έργου είναι η δημιουργία ενός Πανελληνίου Δικτύου Αναφοράς για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων, με κατά τόπους Κέντρα Αναφοράς (Hubs) στην Αλεξανδρούπολη, τα Ιωάννινα, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Περαιτέρω, στόχος είναι η παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης στους εκπαιδευτικούς και τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων σε όλη τη χώρα, καθώς αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και μέσων τηλε-ψυχιατρικής.

Για την δημιουργία των κατά τόπους κέντρων αναφοράς, έχουν ήδη συναφθεί από το Υπουργείο Υγείας τρία Μνημόνια Συνεργασίας με το Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων, το Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Π.Γ.Ν. Ηρακλείου Κρήτης κι έχουν κινηθεί διαδικασίες για τη σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κλείνοντας η Υφυπουργός Υγείας κ. Ζωή Ράπτη, υπογράμμισε: «Το Υπουργείο Υγείας και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μοιράζονται ένα κοινό όραμα, την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, φιλικών προς το παιδί, με ίση πρόσβαση στα παιδιά μας και τους εφήβους μας. Τιμούμε την προσφορά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και δεσμευόμαστε τόσο στην υλοποίηση του Προγράμματος και τη συνέχιση αυτού με την ανάληψη του από το Ελληνικό Δημόσιο. Το σημαντικό αυτό έργο έρχεται να ενισχύσει μια σειρά υπηρεσιών που αναπτύσσουμε ήδη για την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων μας και των οικογενειών. Έχοντας εξασφαλίσει πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 55 εκ. δημιουργούμε 106 νέες κοινοτικές δομές ψυχικής υγείας, σε όλη την Επικράτεια, για τον γενικό πληθυσμό, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά μας, τα οποία υπέστησαν το πιο δυσανάλογο ψυχικό κόστος από τις συνέπειες της πανδημίας. Από τις 106 Δομές, για τις 66 έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία και για τις 54 έχουν εκδοθεί οι άδειες ίδρυσης.»

Στην υλοποίηση του Προγράμματος «Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων» καθοριστικό ρόλο κατέχουν ο κ. Πάνος Παπούλιας, Διοικητικός Διευθυντής του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, η κυρία Ελιάννα Κονιάλη, Υπεύθυνη Δωρεών, Πρωτοβουλία για την Υγεία, και ο Dr. HaroldKoplewicz, Ιδρυτικός Πρόεδρος και Ιατρικό Διευθυντή του «ChildMindInstitute», καθώς και ο κ. Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate”: Τζόρτζι - Ταλαμάγκα παραμένουν στην φυλακή

Πατέρας Καρολάιν στο “Πρωινό” για πιλότο: Οι γονείς του λένε στη Λυδία ότι είναι αθώος

Άλκης Καμπανός – Μάρτυρας: Ήταν ψυχροί σαν δολοφόνοι, ήρθαν για να σκοτώσουν