Υγεία - Περιβάλλον

Κοζάνη: Κινδυνεύει με “λουκέτο” η ΜΕΘ του Μαμάτσειου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι καταγγέλλει ο διευθυντής ΜΕΘ του νοσοκομείου.

Χωρίς Μονάδα Εντατικής Θεραπείας κινδυνεύει να μείνει το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης, καθώς σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ο διευθυντής ΜΕΘ του νοσοκομείου, δεν είναι εφικτό να λειτουργήσει με μόλις έναν εντατικολόγο.

Όπως γνωστοποιεί o διευθυντής ΜΕΘ του νοσοκομείου, Κωνσταντίνος Στόκκος η ΜΕΘ του Μαμάτσειου λειτουργεί τα τελευταία δύο χρόνια με δύο εντατικολόγους και μία αναισθησιολόγο (σ.σ. μετακινούμενη ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες). Μάλιστα ο ένας εκ των δύο εντατικολόγων αναμένει την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, προκειμένου να διοριστεί επισήμως σε άλλο νοσοκομείο, χωρίς την κάλυψη, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, της θέσης του, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον εφικτή η λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. «Θα εισηγηθούμε το κλείσιμο της ΜΕΘ» «Θα εισηγηθούμε να κλείσει η ΜΕΘ. Δεν μπορούμε να εργαστούμε κάτω από αυτές τις συνθήκες πλέον. Ήδη η κατάσταση είναι τραγική, να δουλεύουμε 15 μέρες συνεχόμενα, με «κουτσουρεμένα» ρεπό και άδειες (σ.σ. και αναρρωτικές). Με τον διορισμό του συναδέλφου σε άλλο νοσοκομείο δεν είναι εφικτή η λειτουργία της ΜΕΘ» αναφέρει ο κ. Στόκκος στο GRTimes. «Το 50% των θέσεων στο νοσοκομείο είναι κενές» Επιπλέον ο διευθυντής της ΜΕΘ κάνει ιδιαίτερη μνεία στη γενικότερη υποστελέχωση του νοσοκομείου, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν έχουμε καμία στήριξη, δεν έχουν δοθεί κίνητρα, ώστε να έρθουν γιατροί στην περιφέρεια. Μιλάμε για μία προκήρυξη και κάλυψη δύο θέσεων σε διάρκεια δύο χρόνων. Οι οργανικές θέσεις είναι κενές σε ένα ποσοστό πάνω από 50%. Και πρόκειται για ένα μεγάλο νοσοκομείο, στην πρωτεύουσα της δυτικής Μακεδονίας, το οποίο δέχεται μεγάλο φόρτο ασθενών και από όμορους νομούς». Τέλος για πολλές ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό έκανε λόγο από την πλευρά του μέσω του GRTimes και ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου, Δημήτρης Κουκουβίκης.