Κρίσεις ανωτάτων αξιωματικών στην ΕΛ.ΑΣ: Παραμένει ο αρχηγός - Ποιοι αντιστράτηγοι αποστρατεύονται

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Υποστρατήγων Αστυνομίας.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Με την αποστράτευση του υπαρχηγού και του γενικού επιθεωρητή Νοτίου Ελλάδος άρχισαν σήμερα οι κρίσεις στην Αστυνομία, υπό τον αρχηγό του Σώματος, αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Σκούμα, οι οποίος παραμένει στην θέση του.

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Σκούμα και τη συμμετοχή δύο (2) Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς, συνεδρίασε το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας και έκρινε τους κατωτέρω Αντιστρατήγους Αστυνομίας, ως ακολούθως:

Διατηρητέους τους:

• Λάζαρο Μαυρόπουλο

• Γεώργιο Δούβαλη

Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους τον Γεώργιο Γιάννινα, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και τον Γεώργιο Κανέλλο, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Υποστρατήγων Αστυνομίας.

