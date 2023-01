Πολιτική

Πρόταση μομφής - Υποκλοπές: Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στην Βουλή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγρια κόντρα Γεωργιάδη - ΣΥΡΙΖΑ, με βαρείς χαρακτηρισμούς και αντεγκλήσεις. "Πυρά" αντάλλαξαν Γεραπετρίτης και Τσακαλώτος.



Υψηλοί τόνοι επικρατούν με το… καλησπέρα στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί της πρότασης μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης. Η σύγκρουση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ είναι μετωπική και αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες με αποκορύφωμα τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών.

Γεωργιάδης: Άθλιοι συκοφάντες και λασπολόγοι δεν μπορείτε να μας κουνάτε το δάκτυλο

«Μην τολμάτε ποτέ εσείς οι άθλιοι συκοφάντες και λασπολόγοι να κουνάτε το δάκτυλο στη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην κάλπη με τον ελληνικό λαό» ανέφερε ο υπουργός Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά τη συζήτηση, στην Ολομέλεια της Βουλής, της πρότασης δυσπιστίας στην κυβέρνηση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Γεωργιάδης κατήγγειλε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης «ως έναν εκ των μεγαλύτερων υποκριτών της ελληνικής πολιτικής σκηνής». Ανέφερε στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι «όσο πιθανό είναι να βρείτε τον τάφο της μικρής Μαρίας στον Έβρο, τόσο πιθανό είναι να γίνει πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας ξανά στην Ελλάδα». Καταλόγισε στον ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει φτάσει να επιρρίπτει με πρωτοσέλιδα φιλικών του εφημερίδων «λάσπη ακόμα και κατά του αρχηγού του ΓΕΘΑ κ. Φλώρου ο οποίος τιμά τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας».

Ο υπουργός εγκάλεσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι ενδιαφέρεται για την «δικαιοσύνη» αλα κάρτ, λέγοντας πως «χθες συνελήφθη από την ΕΛ.ΑΣ ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης ο κ. Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, ο "κουκουλοφόρος" μάρτυρας με τον οποίο στήσατε τη σκευωρία Novartis» και «ακόμα δεν έχουμε ακούσει μια συγνώμη από εσάς». «Αυτή», είπε, «είναι η πίστη σας στην Δικαιοσύνη». «Παραμένετε τα ίδια άθλια υποκείμενα, σκευωροί της Δημοκρατίας», είστε «κόμμα λασπολόγων». Ανέφερε πως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνη που παραμονές των εκλογών άλλαξε τον Ποινικό Κώδικα, όπου μεταξύ άλλων μετέτρεψε την τηλεφωνική υποκλοπή από κακούργημα σε πλημμέλημα. Για αυτό, σημείωσε ο κ. Γεωργιάδης «δεν σας πιστεύει κανείς, όταν λέτε ότι σας ενδιαφέρει το θέμα των υποκλοπών». Επισήμανε, ότι οι εταιρεία intellexia πήρε την άδεια λειτουργίας της επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, το πρώτο της μεγάλο έργο από το Δημόσιο το έλαβε από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Τόσκα, που ο γιός του δούλευε στην εταιρεία. Γι' αυτό και «δεν μπορείτε σήμερα, να μας κουνάτε το δάκτυλο».

O κ. Γεωργιάδης αναρωτήθηκε εάν στον ΣΥΡΙΖΑ «θυμούνται ακόμα τον κ. Στέργιο Πιτσιώρλα ή εάν ξέχασαν πως η ΕΥΠ επί των ημερών τους τον παρακολουθούσε». Επίσης αναφέρθηκε και στις καταθέσεις του κ. Χρ. Καλογρίτσα και της γραμματέως του στο Ειδικό Δικαστήριο όπου δικάζεται ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Νίκος Παππάς, λέγοντας ότι «σήμερα, το Ειδικό Δικαστήριο αποφάσισε η κατάθεση της γραμματέως του κ. Καλογρίτσα να πάει στον αρμόδιο εισαγγελέα ώστε να ξεκινήσει έρευνα για το εάν πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μαύρα χρήματα σε σακούλες από τον κ. Καλογρίτσα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος, με παρέμβασή του, εγκάλεσε τον υπουργό Επενδύσεων και Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη, ότι με την τοποθέτησή του «δεν είπε ούτε μια λέξη για τις υποκλοπές. Μας είπε για τον Νίκο Παππά, τον Σταύρο Κοντονή, τον «Σαράφη», αλλά ούτε κουβέντα για το εάν υπήρξε παρακολούθηση του κ. Χατζηδάκη, έλεγε ψέματα ο πρωθυπουργός όταν έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν να παρακολουθείτο ο κ. Χατζηδάκης. Μας κάνατε επίθεση επειδή προσπαθούσαμε να καταλάβουμε εάν παρακολουθείτο ο κ. Φλώρος; Ντροπή σας […] εδώ είστε κατηγορούμενοι και ο ελληνικός λαός θέλει να ξέρει εάν υπήρξαν παρακολουθήσεις και παρακράτος. Αντί να κατηγορείτε τον κ. Τσίπρα για θέατρο κοιτάξτε το καθρέφτη σας…».

Μαρκόπουλος: Πέμπτη φάλαγγα του ΣΥΡΙΖΑ ο Ράμμος



Σφοδρή επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά στον αρχηγό του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στον επικεφαλής της ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμμο, άσκησε ο εισηγητής και βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Μαρκόπουλος, στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο κ. Μαρκόπουλος κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι είναι «βουτηγμένη στη λάσπη», χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα «πολιτικό απατεώνα» και τόνισε ότι ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ είναι «η πέμπτη φάλαγγα του ΣΥΡΙΖΑ».



«Αν νομίζετε ότι μας φοβίζετε με την πρόταση μομφής, ένα θα σας πω: Θα σας χορέψουμε στο ταψί. Ο κ Τσίπρας ανεβάζει το ίδιο κακό έργο και αυτοσυστήνεται ως ο άφθαρτος και ο ιππότης της αποκάλυψης. Ποιος; Ο ενορχηστρωτής, ο ουσιαστικός, της Νοβάρτις», ανέφερε ο κ. Μαρκόπουλος και πρόσθεσε μεταξύ άλλων: «Και αν ο κ. Τσίπρας αποκαλεί τον έλληνα πρωθυπουργό εγκέφαλο εγκληματικού δικτύου, εμείς έχουμε το δικαίωμα να τον αποκαλέσουμε πολιτικό απατεώνα. Γιατί πολιτικοί απατεώνες μόνο λένε ότι δεν παρακολουθούνταν πολιτικά πρόσωπα και αποκαλύπτεται ότι 4 πρώην υπουργοί του παρακολουθούνταν. Ο κ. Τρίπρας, που έλεγε τους απατεώνες κουκουλοφόρους ήρωες, είναι θράσος να χαρακτηρίζει τον πρωθυπουργό εγκέφαλο εγκληματικό δικτύου. Με απατεώνες ποινικοποιήσατε την πολιτική ζωή του τόπου. Με κουκουλοφόρους κατηγορήσατε 10 πολιτικά πρόσωπα».

Τζανακόπουλος: «Αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης ο κ. Μητσοτάκης»

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, ήταν ο πρώτος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που πήρε τον λόγο στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.. Ο κ. Τζανακόπουλος επέλεξε να ανοίξει την παρέμβασή του, σχολιάζοντας όσα είχε δηλώσει νωρίτερα ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, σε σχέση με το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία κατά τη διάρκεια της συζήτησης της πρότασης δυσπιστίας.

«Αφού ο κ. Γεραπετρίτης απήγγειλε Λυσία, και μας είπε πόσο μας ευγνωμονεί, για την πρόταση δυσπιστίας, προσπάθησε στη συνέχεια να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. 'Ανοιξε τον ανεμιστήρα και έβαλε μπροστά τη λάσπη. Επικαλέστηκε ο κ. Γεραπετρίτης τα δύο στημένα ειδικά δικαστήρια που ξεκίνησαν με διάφορες αδιανόητες κακουργηματικές κατηγορίες και κατέληξαν σε πλημμελήματα για παράβαση καθήκοντος-και θα δούμε και την κατάληξη των δύο αυτών στημένων δικαστηρίων-μας είπε για τη Novartis, μας είπε για τον Καλογρίτσα. Προσπάθησε δηλαδή να παίξει το παιχνίδι του συμψηφισμού, το παιχνίδι του αντιπερισπασμού, με τα διάφορα κατασκευασμένα μυθεύματα των δημοσιογράφων και παραδημοσιογράφων που παροικούν στο Μέγαρο Μαξίμου», είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και πρόσθεσε: «αφού ο κ. Γεραπετρίτης αξιοποίησε τον Λυσία, επιτρέψτε μου και εμένα να αξιοποιήσω τον Χέγκελ. Ο Χέγκελ, έλεγε ότι στο σκοτάδι όλες οι αγελάδες φαίνονται μαύρες. Δεν μπορείς να τις ξεχωρίσεις. Είναι ίδιες. Αυτό προσπάθησε ο κ. Γεραπετρίτης να κάνει. Να συσκοτίσει, για να φανούμε όλοι οι ίδιοι, όπως οι αγελάδες του Χέγκελ. Όπως οι αγελάδες τη νύχτα. Γιατί αυτό το παιχνίδι, το παιχνίδι της νύχτας και του σκοταδιού, το ξέρει πολύ καλά αυτή η κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεραπετρίτης. Ένα σκοτεινό δίκτυο οικοδόμησαν, ένα σκοτεινό δίκτυο εκβιασμών και ραδιουργίας τους κρατά στην εξουσία». Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος είπε δε πως ο κ. Γεραπετρίτης, στην απάντηση που έδωσε νωρίτερα στη Βουλή, «δεν τόλμησε να αγγίξει το σκάνδαλο των υποκλοπών και δεν αναφέρθηκε ούτε μια στιγμή στο ζήτημα των υποκλοπών, των παρακολουθήσεων και αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας της ΕΥΠ».

Ο κ. Τζανακόπουλος που χαρακτήρισε «αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης» τον πρωθυπουργό, κατήγγειλε ότι «και μόνο η επιχείρηση συγκάλυψης που εξελίχθηκε, είναι απόδειξη της ενοχής του». Χαρακτήρισε επίσης κατάπτυστη την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σε βάρος του προέδρου της ΑΔΑΕ, «έναν δημόσιο λειτουργό που είχε το σθένος να κάνει το καθήκον του». Αναφερόμενος δε στον κ. Ντογιάκο, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι η κυβέρνηση μετέτρεψε και τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε εκτελεστικό βραχίονα του εγκληματικού σχεδίου του κ. Μητσοτάκη.

Φίλης: Η επιχείρηση συμψηφισμού της κυβέρνησης συνιστά ομολογία ενοχής

«Σήμερα, 8 χρόνια από την εκλογική νίκη του λαού και του ΣΥΡΙΖΑ στις 25/1/2015, αναλαμβάνουμε μια νέα ιστορική πρωτοβουλία, να απαλλάξουμε τη χώρα από το όνειδος της παραμονής της ΝΔ στην εξουσία», τόνισε στην ομιλία του, ο εκ των εισηγητών της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επί της πρότασης δυσπιστίας στην κυβέρνηση, Νίκος Φίλης. «Σπάμε τον πάγο» της εκτροπής και της συγκάλυψης των υποκλοπών" είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Σε λίγους μήνες, σε μιαν άλλη ανοιξιάτικη/καλοκαιρινή 25η Ιανουαρίου, ο λαός θα κάνει την τελική εκκαθάριση του καθεστώτος Μητσοτάκη, και θα φέρει στη εξουσία μια νέα προοδευτική-δημοκρατική κυβέρνηση, με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα».

Σύμφωνα με τον κ. Φίλη, "εδώ και μερικούς μήνες, η πολιτική ζωή εισήλθε στο ολισθηρό μονοπάτι μιας τεράστιας θεσμικής εκτροπής, σε αυτό που ο κ. Μητσοτάκης «τόλμησε να αποκαλέσει βούρκο». Όχι, κ. Μητσοτάκη. Βούρκος είναι οι υποκλοπές που διαπράξατε και η συγκάλυψη, είναι οι πολλαπλές εκτροπές, η κατά παραγγελία εισαγγελικές γνωμοδοτήσεις τύπου Ντογιάκου, ο πόλεμος και οι ύβρεις απέναντι στην ΑΔΑΕ και τον άξιο δημόσιο λειτουργό και δικαστή, "κύριο με κεφαλαίο κάππα", Χρήστο Ράμμο. Βούρκος είναι να μιλάει η ΝΔ για επισύνδεση Ράμμου-ΣΥΡΙΖΑ, είναι οι ύβρεις απέναντι στους συνταγματολόγους, που τελευταία, με πρωταγωνιστές παράγοντες του ακραίου κέντρου, κάνουν μπούλιγκ ακόμα και απέναντι σε πρόσωπα όπως οι κκ Βενιζέλος και Αλιβιζάτος, που για δικούς τους λόγους αποφάσισαν να μην σταθούν στο πλευρό όσων εξευτελίζουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και να τονίσουν ότι το "Μένουμε Ευρώπη" σημαίνει υπεράσπιση της Δημοκρατίας".

Κόντρα Τσακαλώτου Γεραπετρίτη

Τα όσα αναφέρθηκαν στη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας, σε βάρος του προέδρου της ΑΔΑΕ, Χρήστου Ράμμου, από βουλευτές της ΝΔ, κατήγγειλε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος. Κατά τη συζήτηση της πρότασης δυσπιστίας, ο κ. Τσακαλώτος κάλεσε τον υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη να αποσαφηνίσει σήμερα αν οι απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί σε βάρος του κ. Ράμμου είναι γραμμή της ΝΔ και αποτελούν «σκονάκι» του κόμματος. «Εμείς στους βουλευτές μας, σκονάκι δεν δίνουμε», είπε ο υπουργός Επικρατείας, σημειώνοντας ότι το Σύνταγμα κατοχυρώνει την ελεύθερη γνώμη των βουλευτών.

Είχαν προηγηθεί παρεμβάσεις του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Μαρκόπουλου που είπε τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ «delivery boy» και «5η φάλαγγα» του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου που είπε για τον κ. Ράμμο ότι «ευτελίζει το αξίωμα του και της αρχής της οποίας προϊσταται».

«Ήσασταν εδώ όταν μιλούσαν ο κ. Μαρκόπουλος και ο κ. Χατζηβασιλείου;», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος στο παριστάμενο υπουργό Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη. «Ουσιαστικά, είπαν ότι είναι πράκτορας του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς είστε καθηγητής πανεπιστημίου. Σας ρωτάω ευθέως. Πιστεύετε ότι ο κ. Ράμμος είναι πιόνι του ΣΥΡΙΖΑ; Διότι ήταν ακραία αυτά τα πράγματα που ειπώθηκαν. Ακραία», είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος και αναρωτήθηκε αν οι παρεμβάσεις αυτές «είναι γραμμή της ΝΔ ή έχουμε δύο βουλευτές της ΝΔ που πήραν το λάθος…σκονάκι». Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σχολίασε και τα όσα δηλώνει η κυβέρνηση για τα «ρυπαρά δίκτυα»: «Πως η κυρία Βλάχου υπογράφει ξανά και ξανά παρακολουθήσεις; Υπήρχαν στοιχεία για τον κ. Χατζηδάκη; Για τον κ. Φλώρο; Μην μας λέτε λοιπόν ότι κάνουμε επίθεση στην κ. Βλάχου. Πείτε μας εσείς, είναι άδικη η κριτική σε βάρος της εισαγγελέως της ΕΥΠ, γιατί όντως είναι κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Φλώρος;».

«Εμείς στους βουλευτές μας - δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας πρακτική - σκονάκι δεν δίνουμε», απάντησε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης και πρόσθεσε: «Οι βουλευτές μας έχουν την ευθυκρισία να κρίνουν και να τοποθετούνται. 'Αρα σε αυτό το επίπεδο, να μην ταυτίζετε τις εσωτερικές σας διαδικασίες, με το τι κάνουμε εμείς με τους βουλευτές μας. Το πώς θα κρίνουν και το πώς θα αξιολογήσουν, είναι ζήτημα που έχει να κάνει με την ελευθερία της έκφρασης τους. Εξάλλου, ξέρετε, το άρθρο 62 του Συντάγματος την εγγυάται. Καλό θα είναι λοιπόν, να μην θέλετε να βάλουμε φίμωτρο στους βουλευτές».

Απαντώντας για την εισαγγελέα της ΕΥΠ, ο κ. Γεραπετρίτης παρατήρησε ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι που μίλησαν με μεγάλη ένταση αν και η εισαγγελέας της ΕΥΠ «είναι δικαστικός λειτουργός και οι δικαστικοί λειτουργοί οφείλουν να περιβάλλονται με εμπιστοσύνη σε μια συντεταγμένη έννομη τάξη». Το δήλωσε άλλωστε, παρατήρησε ο υπουργός Επικρατείας, και ο κ. Τσίπρας που δήλωσε ότι τρέφει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. «Δικαιοσύνη αλά καρτ δεν νοείται. Ή εμπιστεύεσαι τη δικαιοσύνη ή απαξιώνεις τη δικαιοσύνη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται», είπε ο κ. Γεραπετρίτης. Ο υπουργός Επικρατείας επέμεινε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να εξηγήσει «από που γνωρίζει τα ονόματα Χατζηδάκης και Φλώρος».

Ειδήσεις σήμερα:

Άρης - Ολυμπιακός: Επεισόδια έξω από το “Κλεάνθης Βικελίδης”

Συμβούλιο ασφαλείας Τουρκίας για Ελλάδα: Δεν θα δεχθούμε κανένα τετελεσμένο

“Qatar gate” - ANSA για Παντσέρι: Ελεύθερες η σύζυγος και η κόρη του