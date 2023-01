Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κίνα: Ανακοινώθηκαν 7000000 “ετεροχρονισμένα” κρούσματα

Στις 4 Ιανουαρίου - κατά την κορύφωση του κύματος της επιδημίας – οι θάνατοι από τον Covid19 ξεπερνούσαν τις 4.000, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία.

Στοιχεία για την πορεία του νέου κύματος της επιδημίας κορονοϊού στη χώρα ανακοίνωσε σήμερα το κινεζικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, αλλά αυτά είναι ήδη ετεροχρονισμένα καθώς αφορούν απολογισμό τουλάχιστον 20 ημερών πιο πριν.

Σε μια μέρα γύρω στις 22 Δεκεμβρίου, τα νέα κρούσματα ανέρχονταν σε περισσότερα από 7 εκατομμύρια.

Τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται μετά τη δήλωση εξέχοντος κυβερνητικού επιστήμονα το σαββατοκύριακο, ότι το 80% του πληθυσμού των 1,4 δισεκατομμυρίων κατοίκων της Κίνας έχει ήδη μολυνθεί, κάτι το οποίο απομακρύνει την πιθανότητα μιας μεγάλης αναζωπύρωσης της νόσου κατά τους επόμενους δύο ή τρεις μήνες.

«Γύρω στις 22 Δεκεμβρίου του 2022, ο αριθμός αυτών που μολύνθηκαν και ο αριθμός των επισκέψεων εμπύρετων εξωτερικών ασθενών έφτασε στην κορύφωσή του», αναφέρει το κέντρο, με τον αριθμό των νέων κρουσμάτων «να ξεπερνάει τα 7 εκατομμύρια την ημέρα και τον αριθμό των επισκέψεων εμπύρετων εξωτερικών ασθενών να κορυφώνεται στα 2,867 εκατομμύρια».

Σχεδόν 60.000 ασθενείς με COVID-19 πέθαναν στο νοσοκομείο έως τις 12 Ιανουαρίου, σχεδόν έναν μήνα μετά τον τερματισμό της αυστηρής πολιτικής της για μηδενική COVID, σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία.

Ωστόσο ορισμένοι ειδικοί δηλώνουν ότι ο αριθμός αυτός πιθανώς υπολείπεται σε μεγάλο βαθμό από τον πραγματικό αντίκτυπο της COVID-19 στη χώρα, καθώς αποκλείει εκείνους που πεθαίνουν στο σπίτι και επειδή πολλοί γιατροί είπαν ότι αποθαρρύνονται να αναφέρουν την COVID ως αιτία θανάτου.

