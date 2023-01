Υγεία - Περιβάλλον

Μεσολόγγι: Περιπολικό πήρε γιατρό για το νοσοκομείο

Με τη διαδικασία του «εντέλλεσθε» πήγε στη δουλειά της, ενώ δεν δούλευε, γιατρός λόγω έλλειψης προσωπικό στο νοσοκομείο.

Με περιπολικό και τη διαδικασία του «εντέλλεσθε» πήγε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου γιατρός που ήταν εκτός υπηρεσίας, λόγω έλλειψης προσωπικού σε εφημερία, σύμφωνα με την καταγγελία του Ιατρικού Συλλόγου Αιτωλοακαρνανίας.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο, γίνεται λόγος για «υποστελέχωση, ελλείψεις προσωπικού και κύμα παραιτήσεων ιατρών» και καταγγέλλεται το περιστατικό της περασμένης Παρασκευής, 20 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, ο Ιατρικός Σύλλογος αναφέρει πως «σε αυτά τα προβλήματα η διοίκηση του Νοσοκομείου και της 6η Υ.Π.Ε προτάσσουν τις συνεχείς μετακινήσεις ιατρών από τα γειτονικά Κέντρα Υγείας με αποκορύφωμα την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου να εξαναγκάσουν συνάδελφο σε εφημερία με την διαδικασία του «εντέλλεσθε» στέλνοντας περιπολικό του Α.Τ. Γαβαλούς στην οικία της.

Οι σοβαρές ελλείψεις προσωπικού τις οποίες αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσοκομεία δημιουργούν πολλά προβλήματα που είναι πιο έντονα κυρίως στην επαρχία. Οι γενικές εφημερίες μοιάζουν με πεδίο μάχης ενώ το προσωπικό των νοσοκομείων κάνει καθημερινά υπερπροσπάθειες να ανταπεξέλθει στις ελλείψεις και τις ανάγκες των ασθενών καθώς και στις πολύωρες υπερωρίες.

Οι εντάσεις της εργασίας, οι απλήρωτες εφημερίες, οι άσχημες συνθήκες εργασίας, οι ελάχιστοι ειδικευόμενοι που “τρέχουν” πανικόβλητοι είναι οι κυριότερες πληγές του συστήματος υγείας.

Τα ελληνικά νοσοκομεία πρέπει να επιτέλους να εκσυγχρονιστούν και να λειτουργήσουν όπως όλες οι σύγχρονες νοσοκομειακές μονάδες της Ευρώπης. Η τραγική κατάσταση που επικρατεί προσβάλει το ελληνικό δημόσιο και τον Έλληνα πολίτη.

Οι κενές οργανικές θέσεις γιατρών στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ είναι 5.500, με δεδομένο όμως ότι οι οργανισμοί των νοσοκομείων είναι παρωχημένοι, υπολογίζεται ότι για να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες απαιτούνται 8.500 γιατροί.

Σε ό,τι αφορά στο νοσηλευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, οι κενές οργανικές θέσεις είναι 25.000 και οι στοιχειώδεις ανάγκες υπολογίζονται σε 35.000.

Στο μεταξύ κύμα παραιτήσεων παρατηρείται και στο μόνιμο ιατρικό προσωπικό, ως αποτέλεσμα της υπερεργασίας της υποστελέχωσης και των χαμηλών αποδοχών.

Πανομοιότυπη κατάσταση επικρατεί και στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Η παραπάνω ενέργεια είναι απαράδεκτη και μας θίγει ΟΛΟΥΣ ως ιατρούς και ως ευνομούμενους πολίτες.

Με αντιδημοκρατικές διαδικασίες και εμβαλωματικές μετακινήσεις δεν λύνεται το πρόβλημα της υποστελέχωσης του Νοσοκομείου Μεσολογγίου.

Θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να “τρέξουν” οι διαδικασίες. Το να προκηρυχθούν οι θέσεις δεν σημαίνει ότι λύθηκε το πρόβλημα. Μια πρόσληψη μετράει από τη στιγμή που ο γιατρός θα πιάσει δουλειά στο νοσοκομείο.

Στην εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Νοσοκομείο Μεσολογγίου ,θα μας βρείτε όλους απέναντί σας.

ΑΤΡΙΚΟ και ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ προσωπικό καθώς και σύσσωμη την ΚΟΙΝΩΝΙΑ του Μεσολογγίου».

