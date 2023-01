Κόσμος

Γερμανία: Σοκ από τη φονική επίθεση σε τρένο (εικόνες)

Νεκροί και τραυματίες από την επίθεση με μαχαίρι σε τρένο. Χειροπέδες στο δράστη και σκηνές πανικού.

Επιβάτες αμαξοστοιχίας που εκτελούσε το δρομολόγιο Κίελο-Αμβούργο μαχαιρώθηκαν την Τετάρτη από έναν συνεπιβάτη τους, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι επτά να τραυματιστούν.

Ο δράστης της επίθεσης – ένας 33χρονος παλαιστινιακής καταγωγής, σύμφωνα με την αστυνομία – ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη αργότερα από αστυνομικούς στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μπρόκστεντ, στο κρατίδιο Σλέσβιγκ-Χολστάιν της βόρειας Γερμανίας.

Τρεις από τους επτά τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, διευκρίνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Σοκαρισμένη» δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ σε ανάρτησή της στο Twitter, εκφράζοντας τη συμπαράστασή της στα θύματα της επίθεσης και τις οικογένειές τους.

Το κίνητρο του δράστη δεν έχει εξακριβωθεί, με τη γερμανική αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Οι γερμανικές αρχές παραμένουν σε κατάσταση επιφυλακής για την αποτροπή επιθέσεων τζιχαντιστών, ιδίως μετά το μακελειό της 19ης Δεκεμβρίου 2016 σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο. Η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος είχε αναλάβει την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση με φορτηγό που προκάλεσε τον θάνατο 12 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων.

Από το 2013 μέχρι τα τέλη του 2021, ο αριθμός των «επικίνδυνων» ισλαμιστών που βρίσκονται στη Γερμανία έχει πενταπλασιαστεί και ανέρχεται σε 615, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Κατόπιν προειδοποίησης του FBI, οι γερμανικές αρχές ανακοίνωσαν στις 8 Ιανουαρίου τη σύλληψη δύο Ιρανών που φέρονται να σχεδίαζαν τρομοκρατική επίθεση με χημικά.

