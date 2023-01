Αθλητικά

Ντάνι Άλβες - σεξουαλική επίθεση: Το τατουάζ που τον “πρόδωσε”

Ο Ντάνι Άλβες παρουσίασε ακόμη δύο εκδοχές, οι οποίες όπως φαίνεται δεν έπεισαν τις αρχές, μιας και δεν συμφωνούσαν με τις κάμερες ασφαλείας του νυχτερινού μαγαζιού,

Ένα τατουάζ στην κοιλιά του Ντάνι Άλβες ήταν αρκετό, προκειμένου οι ισπανικές Αρχές να αποφασίσουν τη φυλάκιση του πρώην αμυντικού της Μπαρτσελόνα, μεταξύ άλλων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν ισπανικά Μέσα, το 23χρονο θύμα περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια ένα τατουάζ που έχει ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής χαμηλά στην κοιλιά του, κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις εκδοχές που έδωσε ο ίδιος στην κατάθεσή του.

Ο 39χρονος αμυντικός ανέφερε πως καθόταν στην τουαλέτα και η κοπέλα καθόταν πάνω του, κάτι που δεν ισχύει, καθώς η 23χρονη δεν θα μπορούσε να διακρίνει το τατουάζ και να το περιγράψει τόσο λεπτομερώς.

Ο Ντάνι Άλβες παρουσίασε ακόμη δύο εκδοχές, οι οποίες όπως φαίνεται δεν έπεισαν τις αρχές, μιας και δεν συμφωνούσαν με τις κάμερες ασφαλείας του νυχτερινού μαγαζιού, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί να οδηγηθεί στη φυλακή.

