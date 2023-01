Υγεία - Περιβάλλον

Ψευτογιατρός – Λύτρας: 58χρονος έδωσε 40000 ευρώ και πέθανε

Νέα καταγγελία για τον ψευτογιατρό βλέπει το φως της δημοσιότητας, μέσω του ΑΝΤ1 και της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως είπε ο νομικός, τονίζοντας ότι σέβεται το τεκμήριο της αθωότητας, γυναίκα που έχασε τον πατέρα της σε ηλικία 58 ετών απευθύνθηκε στον ίδιο, αναγνωρίζοντας τον ψευτογιατρό ως θεράποντά του.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο πατέρας της, ασθενής με σκλήρυνση κατά πλάκας, απευθύνθηκε στον συγκεκριμένο «γιατρό», ο οποίος του είπε να κόψει τα φάρμακά του και του χορήγησε ενέσεις.

Πρόκειται για οικογένεια εκτός Αθηνών, η οποία ταξίδευε στην Αθήνα, επισκεπτόμενη τον καταγγελλόμενο ως ψευτογιατρό, για τη θεραπεία του 58χρονου.

«Του έδινε ενέσεις να τις κάνει μόνος του και του πήρε 40.000 ευρώ», είπε ο Απόστολος Λύτρας και τόνισε ότι, του έδιναν τα χρήματα μετρητά και «μαύρα».

Σύμφωνα μάλιστα με την καταγγέλλουσα, «ξέρει κι άλλες περιπτώσεις, που είναι από την ίδια περιοχή και είχε πάει στον συγκεκριμένο που έλεγε ότι ήταν γιατρός».

Πάντως, όπως είπε ο νομικός, η εντολέας του είχε πάει μόνο στον συγκεκριμένο, που παρουσιαζόταν ως γιατρός, στην Αθήνα και ποτέ στη Γερμανία.

