Κοινωνία

Κακοκαιρία: Χιόνια, πλημμύρες και κατολισθήσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Δοκιμάζονται" πολλές περιοχές στη χώρα από το βράδυ της Τετάρτης λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τη δυτική και βόρεια Ελλάδα.

Νέα κακοκαιρία πλήττει από το βράδυ της Τετάρτης πολλές περιοχές κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Τα ισχυρά φαινόμενα, προοδευτικά, θα κινηθούν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν το σύνολο της χώρας. Στην Αττική, αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ είναι πιθανόν να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Χθες, Τετάρτη (25/1) εστάλη μήνυμα από το 112 για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στους κατοίκους αρκετών περιοχών του Ιονίου, της Πελοποννήσου και της Θεσσαλίας.

Ζάκυνθος: "Ποτάμια" οι δρόμοι

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στη Ζάκυνθο η νέα κακοκαιρία που «χτυπά» από χθες, στο νότιο Ιόνιο. Από το μεσημέρι ξεκίνησαν να εκδηλώνονται πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορα σημεία του νησιού και συγκεκριμένα, σε Λαγανά, Καλαμάκι και Άγιο Δημήτρη.

Η πυροσβεστική έλαβε 20 κλήσεις για βοήθεια, έγιναν τρεις αντλήσεις υδάτων από σπίτια ενώ και 12 άτομα μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημείο.

Χρειάστηκε να σταματήσει και η κυκλοφορία των οχημάτων για κάποιες ώρες, μέχρι να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις που κρίθηκαν αναγκαίες από τις αρχές (Π.Ε. Ζακύνθου, Τεχνικές Υπηρεσίες, Τμ. Πολιτικής Προστασίας) για την απορροή των υδάτων και την απομάκρυνση φερτών υλικών. Επίσης, σημειώθηκε μικρή κατολίσθηση στο Αργάσι και έκλεισε για λίγη ώρα ο δρόμος προς Βασιλικό.

Μάλιστα, το μεσημέρι ήχησε και το 112 σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Πάτρα και οι πολίτες έλαβαν προειδοποιητικό μήνυμα που αναφερόταν σε εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και συστήθηκε ο περιορισμός των μετακινήσεως στη διάρκεια των φαινομένων, ενώ επίσης έγινε και σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Κοζάνη:To “‘στρωσε” στο Μεταξά του Δήμου Σερβίων

"Λευκό" τοπίο αντίκρισαν και οι κάτοικοι σε περιοχές στην Κοζάνη.

Κατολίσθηση στην εθνική οδό Θερμοπυλών – Ιτέας

Η κακοκαιρία σήμερα (26.01.2023) δημιουργεί σοβαρά προβλήματα σε πολλά μέρη της χώρας. Συγκεκριμένα, στην εθνική οδό Θερμοπυλών – Ιτέας στο ύψος του Μπράλου, σημειώθηκε κατολίσθηση με αποτέλεσμα, χώματα και πέτρες να πέσουν στη μέση του δρόμου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μισή ώρα πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης η κακοκαιρία έπληξε την περιοχή και το αποτέλεσμα ήταν η κατολίσθηση, με τις πέτρες να βρίσκονται μέσα στο δρόμο, γεγονός που αναγκαστικά διέκοψε την κυκλοφορία.



Η επέμβαση μηχανημάτων αλλά και της αστυνομίας ήταν άμεση. Αρχικά δόθηκε το ένα ρεύμα κυκλοφορίας και η κίνηση των οχημάτων, που ήταν ευτυχώς λιγοστή, γινόταν εκ περιτροπής.

Ένα τέταρτο μετά τα μεσάνυχτα το οδόστρωμα είχε καθαρισθεί και δόθηκε κανονικά στην κυκλοφορία.

Λαμία: Η επέλαση του χιονιά στα ορεινά των δήμων Λαμιέων και Μακρακώμης

Αυξήθηκε η ένταση του χιονιού το βράδυ της Τετάρτης (25/1) στα ορεινά των δήμων Λαμιέων και Μακρακώμης, με τη χιονόστρωση να παρατηρείται έντονη και στην εθνική οδό Λαμίας - Καρπενησίου.

Η μάχη των μηχανημάτων της Περιφέρειας πριν τη σήραγγα «Παύλος Μπακογιάννης» στα όρια των νομών Φθιώτιδας και Ευρυτανίας είναι εντυπωσιακή. Εντυπωσιακή είναι η χιονόπτωση όμως και στα ορεινά χωριά του Δήμου Λαμιέων. Το βίντεο είναι από το δρόμο για την όμορφη Παύλιανη, όπου η χιονόπτωση είναι έντονη.





Σύμφωνα με το τελευταίο ενημερωτικό από τη ΓΓ Πολιτικής Προστασίας για τη Φθιώτιδα το υψόμετρο των περιοχών που θα δεχτεί χιονόπτωση έχει πέσει στα 600 μέτρα.Εντωμεταξύ όλος ο μηχανισμός της Περιφέρειας Στερεάς στη Φθιώτιδα είναι στο πόδι και θα παραμείνει σε επιφυλακή σε όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηλία Σανίδα. Μηχανήματα υπάρχουν παντού σε όλα τα σημεία που ενδεχομένως θα υπάρξει έντονη χιονόπτωση, ενώ υπάρχει ανοιχτή γραμμή με την αστυνομία, την πυροσβεστική και με την πολιτική προστασία των δήμων.

Δυτική Μακεδονία: Πού χρειάζονται αλυσίδες, λόγω χιονόπτωσης



Οι χιονοπτώσεις που ξεκίνησαν από το βράδυ της Τετάρτης σε πολλές περιοχές της Δυτικής Μακεδονία προκαλούν δυσκολίες στην κίνηση των οχημάτων στο Εθνικό και επαρχιακό δίκτυο. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ χρειάζονται αλυσίδες ή λάστιχα χιονιού στα Γρεβενά, στην Εγνατία Οδό, από το 121ο χλμ. (Α/Κ Παναγιάς) έως το 150ο χλμ. (Κόμβος Βενέτικου), στην Εθνική Οδό Γρεβενών - Τρικάλων, από το 5ο χλμ. έως το 30ο χλμ, στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών - Σαμαρίνας, από το 5ο χλμ. έως το 54ο χλμ, στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών - Χ/Κ Βασιλίτσας, από το 5ο χλμ. έως το 45ο χλμ και στην Επαρχιακή οδό Γρεβενών - Περιβολίου - Αβδέλλας, από το 5ο χλμ. έως το 45ο χλμ.

Επίσης από την 03:22΄ ώρα της Πέμπτης (26-01-2023) ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, από το 121ο χλμ. (Α/Κ Παναγιάς) έως το 150ο χλμ. (Κόμβος Βενέτικου) και στην Εθνική Οδό Γρεβενών - Τρικάλων, από το 5ο χλμ. έως το 30ο χλμ.

Στην Καστοριά χρειάζονται αλυσίδες, στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς - Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης), από το 32ο χλμ. έως το 46ο χλμ στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς - Φλώρινας (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 28ο χλμ και στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς - Αμυνταίου (μέσω Κλεισούρας), από το 26ο χλμ. έως το 35ο χλμ.

Χρειάζονται αλυσίδες στην Εθνική Οδό Φλώρινας - Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής (μέσω Βίγλας), από το 6ο χλμ. έως το 28ο χλμ, στην Παλαιά Εθνική Οδό Φλώρινας - Έδεσσας (μέσω Κέλλης), από το 22ο χλμ. έως το 35ο χλμ, στην Επαρχιακή Οδό Αετού - Νυμφαίου, από το 4ο χλμ. έως το 9ο χλμ και στην Επαρχιακή Οδό Αμυνταίου - Καστοριάς (μέσω Σκλήθρου), από το 17ο χλμ. έως το 31ο χλμ.

Στο δήμο Φλώρινας η έναρξη όλων των σχολικών μονάδων της εκπαίδευσης θα γίνει στις 9 το πρωί.

Πηγή: imerazante.gr, kozan.gr, lamiareport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσολόγγι: Περιπολικό πήρε γιατρό για το νοσοκομείο

Κρίσεις στην ΕΛ.ΑΣ: Αποστρατεύονται 12 ταξίαρχοι, προάγονται επτά

Αυξήσεις στις συντάξεις: Τα ποσά με παραδείγματα