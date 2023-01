Υγεία - Περιβάλλον

Ιώσεις – Λινού: Με μάσκες τα παιδιά στα σχολεία

Η Αθηνά Λινού στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την αύξηση των ιώσεων και την πίεση στα νοσοκομεία.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η Αθηνά Λινού για την πίεση που παρατηρείται στα νοσοκομεία, λόγω των αυξημένων κρουσμάτων ίωσης, γρίπης και κορονοϊού.

«Έχουμε πολύ μεγαλύτερη αύξηση από ό,τι περιμέναμε και δεν υπήρξε κανενός είδους προετοιμασία και εκπαίδευση ώστε να μπορέσει το προσωπικό να απαντήσει σε αυτού του είδους τα προβλήματα», σημείωσε η καθηγήτρια.

Ερωτηθείσα για τα μέτρα που θα μπορούσαν να είχαν ληφθεί προηγουμένως, είπε πως, ήταν θέμα επικοινωνίας και η λογική θα ήταν «η πρόληψη με μέτρα προστασίας και εμβόλια», αναφέρθηκε δε και στην ανακοίνωση της Ένωσης Παιδιάτρων για τον μη εμβολιασμό των παιδιών.

«Χρειάζεται πολύ έρευνα για να δούμε ότι τα παιδιά νοσούν επειδή τα προστατέψαμε πολύ ή λόγω του ότι οι νέοι ιοί είναι διαφορετικοί», είπε στην παρατήρηση για το μήπως τα παιδιά νοσούν τόσο λόγω των μέτρων υπερπροστασίας των προηγούμενων χρόνων.

Ερωτηθείσα για το αν θα συνεχίσουν να αυξάνονται οι ιώσεις, απάντησε θετικά «αν πάρουμε άμεσα μέτρα:

Τα παιδιά στο σχολείο μόνο με μάσκα

Καθημερινά τεστ σε χώρους που συγκεντρώνεται κόσμος».

Στο ερώτημα για το αν θα έπρεπε να ήταν υποχρεωτικά τα μέτρα αυτά, απάντησε πως, «είναι σχετικό και θέμα επικοινωνίας η υποχρεωτικότητα των μέτρων. Αλλά το να βάζει κάποιος μάσκα είναι θέμα κατανόησης».

Για τις μακροχρόνιες συνέπειες του κορονοϊού, τον long covid, είπε πως, «όλες οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει, ωστόσο πρόκειται για φαινόμενο που ούτε μελετήσαμε, ούτε αντιμετωπίσαμε ακόμα».

Και τόνισε ότι, «το εμβόλιο κάνει δύο πράγματα: πρώτον μας προστατεύει άμεσα και το δεύτερο να αντιμετωπίσουμε τα μακροχρόνια προβλήματα, αφού κατανοήσουμε ποια είναι».

«Είναι απαραίτητος ο εμβολιασμός και η μάσκα», κατέληξε η Α.Λινού.

