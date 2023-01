Κοινωνία

Τροχαίο - Χαλάνδρι: φονική παράσυρση ηλικιωμένης από μοτοσικλέτα

Πώς συνέβη το φονικό τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στην ηλικιωμένη

Aκόμα ένα θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα.

Η άτυχη γυναίκα κινούνταν στην λεωφόρο Δουκίσσης Πλακεντίας στην περιοχή του Χαλανδρίου χθες βράδυ, όταν συνέβη το τροχαίο. Ασθενοφόρο την μετέφερε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε ελαφρά. Προανάκριση διενεργείται για τα αίτια του δυστυχήματος.

