Αστεροειδής θα περάσει “ξυστά” από τη Γη

Μία από τις πιο κοντινές προσεγγίσεις αστεροειδούς που έχουν καταγραφεί ποτέ θα γίνει σήμερα.

(εικόνα αρχείου)

Ένας αστεροειδής μικρού μεγέθους - διαμέτρου 3,5 έως 8,5 μέτρων - προβλέπεται να περάσει τελείως ξυστά από τη Γη στις 26 Ιανουαρίου. Πρόκειται για μια από τις πιο κοντινές προσεγγίσεις αστεροειδούς που έχουν ποτέ καταγραφεί, σε εκτιμώμενη απόσταση μόλις 3.600 χιλιομέτρων από την επιφάνεια του πλανήτη μας, σύμφωνα με την Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA).

Ο αστεροειδής "2023 BU" θα περάσει λίγο πάνω από το νότιο άκρο της Νότιας Αμερικής, πολύ χαμηλότερα - στο ένα δέκατο περίπου - από την τροχιά των γεωσύγχρονων δορυφόρων. Δεν συνιστά πάντως κίνδυνο, καθώς ακόμη κι αν έπεφτε στον πλανήτη μας, αναμένεται σε μεγάλο βαθμό να διαλυόταν κατά την τριβή του με τη γήινη ατμόσφαιρα.

Ο αστεροειδής είχε ανακαλυφθεί το περασμένο Σάββατο από τον ερασιτέχνη αστρονόμο Γκενάντι Μπορίσοφ από την Κριμαία, ο οποίος είχε ανακαλύψει το 2019 και τον διαστρικό κομήτη 2I/Borisov. Ακολούθησαν παρατηρήσεις του "2023 BU" από δεκάδες άλλα παρατηρητήρια σε όλο τον κόσμο.

Η τελική ανάλυση των δεδομένων της τροχιάς του έγινε από το Κέντρο Μελετών Κοντινών στη Γη Αντικειμένων (CNEOS) του Εργαστηρίου Αεριώθησης (JPL) της NASA στην Καλιφόρνια. Οι Αμερικανοί ερευνητές πρόβλεψαν ότι ο αστεροειδής θα περάσει ασυνήθιστα κοντά από τη Γη. Μάλιστα επειδή θα πλησιάσει τόσο πολύ, η βαρύτητα του πλανήτη μας θα αλλάξει την πορεία του, με αποτέλεσμα να διαγράφει στο μέλλον μια οβάλ τροχιά γύρω από τον Ήλιο κάθε 425 μέρες, αντί για 359 μέχρι σήμερα.

