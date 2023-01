Κοινωνία

Πατέρας Καρολάιν στο “Πρωινό” για πιλότο: Οι γονείς του λένε στη Λυδία ότι είναι αθώος

Ξεσπά ο πατέρας της άτυχης Καρολάιν στην εκπομπή "Το Πρωινό" για τους γονείς του καθ' ομολογίαν δολοφόνου.

Ο πιλότος και καθ ομολογίαν δολοφόνος της άτυχης Καρολάιν στα Γλυκά Νερά θα προσπαθήσει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής "Το Πρωινό΄", να "σπάσει" τα ισόβια.

Ο ίδιος εδώ και καιρό μελετά νομικά βιβλία και έχει εντοπίσει το άρθρο 84, σύμφωνα με το οποίο με καλή συμπέριφορά για μεγάλο διάστημα μπορείς να "σπάσει" κανείς τα ισόβια, δεδομένου της καταδικαστικής απόφασης.

Ο πιλότος δεν έχει δικηγόρο αυτή την περίοδο, καθώς ο κ. Παπαϊωννίδης έχει απομακρυνθεί από την υπεράσπισή του εδώ και μήνες.

Ο πατέρας της άτυχης Καρολάιν μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" και ανέφερε αποκλειστικά πως "η μικρή Λυδία έχει προσαρμοστεί στη ζωή εδώ στις Φιλιππίνες με την άλλη μου κόρη - που αποκαλεί "μαμά" της - και τα παιδιά της". Όπως ανέφερε "είναι καλύτερο να μένει το παιδί με μία γυναίκα κοντά στην ηλικία της μητέρας της και όχι με ηλικικωμένους παππούδες".

Δεν δίστασε να εκφράσει και την έντονη απογοήτευσή του από τη μητέρα του πιλότου λέγοντας πως "η μητέρα του επιμένει πως είναι αθώος και δεν θέλω να μεγαλώσει το παιδί με δύο παππούδες που θα λένε στη Λυδία ότι ειναι αθώος ο άνθρωπος που σκότωσε τη μητέρα της".

