Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η Σακίρα, ο Πικέ και οι προβλέψεις της Πέμπτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Με μία αναφορά στη Σακίρα και την απάτη από τον Πικέ ξεκίνησε τις αστρολογικές προβλέψεις της Πέμπτης η Λίτσα Πατέρα.

"Ο Άρης περνά στους Ιχθείς και πλέον οι σχέσεις θα γίνουν πιο τρυφερές, καθώς όσο ήταν στον Υδροχόο υπήρχε πιο εντονο φλερτ και απιστίες" είπε η αστρολόγος της εκπομπής "Το Πρωινό".

Αμέσως μετά, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, η αστρολόγος της εκπομπής, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





