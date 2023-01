Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: Το επεισόδιο της Πέμπτης φέρνει ανατροπές (εικόνες)

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 χαρίζει άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές. Πάρτε μία γεύση για το τι θα δούμε σήμερα.

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;» επέστρεψε και κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00 θα μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο. Οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 θα συνεχίσουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο Αρίστος για να καταφέρει να βρει λεφτά αποφασίζει να μαζέψει ό,τι δανεικά έχει δώσει κατά καιρούς και χρησιμοποιεί τον Γιάννη ως μπράβο-εισπράκτορα. Δυστυχώς, όμως, η είσπραξη δεν θα αποδειχτεί εύκολη υπόθεση και ο Αρίστος θα αναγκαστεί να δημοπρατήσει μέχρι και το τζιπ! Η Μελίνα από την άλλη, με τη βοήθεια της Περιστέρας και της Βιβής, μαθαίνει να κάνει οικονομία, ενώ θα φτάσει να πάει μέχρι και στη λαϊκή μαζί τους για να μάθει να ψωνίζει φθηνά και υπεύθυνα. Στο μεταξύ, ο Θάνος και ο Αλέξανδρος χακάρουν το τάμπλετ της Εριέττας για να την παρακολουθήσουν. Εκεί, όμως, ο Θάνος θα δει ένα μυστηριώδες σημείωμα της Εριέττας που αναγράφει το όνομά του και θα αποφασίσει να βρει τρόπο να ψάξει το δωμάτιό της κρυφά για να ανακαλύψει τι έχει γράψει η Εριέττα γι’ αυτόν.

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

