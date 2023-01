Κόσμος

“Qatar gate” - Παντσέρι : Η κόρη και η γυναίκα του αφέθηκαν ελέυθερες

«Μίλησε» ο Αντόνιο Παντσέρι και αφέθηκαν ελεύθερες η σύζυγος και η κόρη του.

Το Εφετείο της Μπρέσια αποφάσισε την απελευθέρωση της κόρης και της συζύγου του Αντόνιο Παντσέρι, της Σίλβια Παντσέρι και της Μαρία Ντολόρες Κολεόνι, οι οποίες βρίσκονταν σε κάτ' οίκον περιορισμό.

Πρόκειται για συνέπεια της απόφασης της βελγικής εισαγγελίας να αποσύρει το αίτημα έκδοσής τους από την Ιταλία, αλλά, όπως φαίνεται, και της στενής συνεργασίας του Αντόνιο Παντσέρι με τους εισαγγελείς των Βρυξελλών.

Με τη σημερινή απόφασή του το Εφετείο της Μπρέσια ακυρώνει την ετυμηγορία υπέρ της έκδοσης των δύο γυναικών στο Βέλγιο.

