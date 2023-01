Πολιτική

Οικονόμου: Θα πάρουμε ψήφο εμπιστοσύνης και θα συνεχίσουμε έως τις εκλογές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

«Η συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μετά από την παράσταση που έστησε την Τρίτη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Ανάμεσα στα άλλα είναι μία ευκαιρία συνολικής αποτίμησης και θα αποτελέσει όπως τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τον πρόλογο μιας νέας ήττας του κ. Τσίπρα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Είναι μια ευκαιρία πλήρους αποτίμησης διότι δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να κάνουν τη σύγκριση ανάμεσα στην τετραετία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα και την τετραετία της κυβέρνησης της ΝΔ με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μια σύγκριση για όλα, για την οικονομία, την απασχόληση, τη διεθνή θέση της χώρας, την εξωτερική και αμυντική πολιτική, το μεταναστευτικό και φυσικά και το κράτος δικαίου».

Επεσήμανε ότι «Θα φανεί έτσι γιατί ο κ. Τσίπρας εξαιτίας της αδυναμίας του να αντιπαρατεθεί με την κυβέρνηση στο πεδίο της πολιτικής, στο πεδίο της αληθινής ζωής, επιλέγει το γήπεδο της τοξικότητας και της λάσπης».

Υπογράμμισε ταυτόχρονα ότι θα υπάρχει όμως και μια δεύτερη ευκαιρία αφού θα δοθεί η δυνατότητα στον κ. Τσίπρα να δώσει απαντήσεις για μια σειρά ζητήματα μείζονος σημασίας. «Τα ερωτήματα εστιάζονται σε τρεις κυρίως ενότητες», τόνισε αναφέροντας ως πρώτη αυτή που αφορά το θέμα των επισυνδέσεων και των παράνομων λογισμικών. «Δεύτερον: ποια είναι ακριβώς η θέση του κ. Τσίπρα για όσα αναδείχθηκαν σχετικά με την παρακολούθηση του τηλεφωνικού κέντρου του ΚΚΕ επί ημερών της διακυβέρνησής του. Τρίτον σχετικά με τα ονόματα των πολιτών που ανέφερε: πώς ανέφερε τα ονόματα αυτά;», ρωτώντας επίσης αν τα ονόματα αυτά αναφέρονταν στην επιστολή του κ. Ράμμου.

Έθιξε επίσης την αναφορά του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με το ότι «ο πρωθυπουργός είναι αρχηγός εγκληματικού δικτύου ή εγκληματικής συμμορίας» και ρώτησε αν υπάρχει έστω και ένα στοιχείο που να συνδέει τον πρωθυπουργό με όσα του καταμαρτυρεί; Υπάρχει κάποιος μέσα από την ΑΔΑΕ ο οποίος να έχει αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός γνώριζε το θέμα;

Όπως και την αναφορά του κ. Τσίπρα σχετικά με το ότι υπάρχουν «δικασταί εν Αθήναις».

Υπογράμμισε ακόμη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βιάζεται να δημιουργήσει εντυπώσεις χωρίς να υπάρχουν ακόμη τα πορίσματα της Δικαιοσύνης κάτι που δεν είναι σωστό θεσμικά.

«Βιάζεται γιατί γνωρίζει ότι όταν τελικά θα έρθει το φως στην επιφάνεια, όσα θα αποδειχθούν θα είναι τελείως άσχετα με όσα ισχυρίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι συνέβησαν», είπε.

Η δεύτερη ενότητα ερωτημάτων έχει να κάνει με γεγονότα για τα οποία πάνω από δέκα μέρες ο κ. Τσίπρας επιδεικνύει μια εκκωφαντική σιωπή και αφορούν τις αποκαλύψεις για σακούλες με μαύρο χρήμα προς την Κουμουνδούρου, τα sms για το μοίρασμα ποσοστών μεταξύ καναλαρχών για τη δημιουργία του ΣΥΡΙΖΑ channel, αφορούν τον περιβόητο Α2, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ρώτησε τι επιτέλους απαντά ο κ. Τσίπρας στις βαριές καταγγελίες για το κόμμα και την κυβέρνησή του για τα ζητήματα αυτά.

Είπε στη συνέχεια ότι η τρίτη ενότητα αφορά τις νέες αποκαλύψεις για την πλεκτάνη που στήθηκε εναντίον της χώρας μας στον Έβρο αλλά και δηλώσεις στελεχών του κόμματός του ότι με τον φράχτη παραβιάζεται η διεθνής νομιμότητα.

Επεσήμανε ότι η σύγκριση είναι χρήσιμη όμως «ο δικός μας πήχης δεν είναι σε καμία περίπτωση η ανεπάρκεια των άλλων. Την Παρασκευή το απόγευμα θα ξαναπάρουμε ψήφο εμπιστοσύνης και μέχρι να προκηρύξει ο πρωθυπουργός τις εκλογές θα συνεχίσουμε κανονικά τη δουλειά μας. Το διακύβευμα για την πατρίδα και τους ανθρώπους στις εκλογές που έρχονται είναι μια ισχυρή, ασφαλής και ευημερούσα Ελλάδα. Είναι μια δημοκρατία ισχυρή και μια δημοκρατία είναι ισχυρή όταν όλοι σέβονται το Σύνταγμα και τους νόμους. Το διακύβευμα είναι σημαντικό, είναι συλλογικό και εθνικό», είπε κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Χαλάνδρι: φονική παράσυρση ηλικιωμένης από μοτοσικλέτα

Υποκλοπές – Χατζηδάκης: Δεν συνδέω τον Πρωθυπουργό, θέλω να ερευνηθεί το θέμα

Κακοκαιρία - Ζάκυνθος: Δρόμοι “ποτάμια” και κατολισθήσεις (βίντεο)