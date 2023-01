Κοινωνία

Κακοκαιρία - Ερμού: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού (εικόνες)

Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Το σημείο έχει αποκλειστεί.



Η κακοκαιρία σαρώνει την Αττική από το πρωί με πολλές περιοχές να παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα.

Στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της Αθήνας από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, όταν μέρος μπαλκονιού κατέρρευσε.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί στην οδό Ερμού.

Μπροστά από το μαγαζί υπάρχουν μπάζα από το μπαλκόνι. Το περβάζι διαλύθηκε και έπεσε στο πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα τα κάγκελα να στέκονται μόνα τους.

Στο κτίριο στεγάζεται κατάστημα με κοσμήματα, η είσοδος του οποίου έχει κλείσει προσωρινά.

