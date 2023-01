Κοινωνία

Κακοκαιρία: Νέα μηνύματα από το 112 και συστάσεις για περιορισμό μετακινήσεων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σύσκεψη στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την κακοκαιρία που σαρώνει την χώρα. Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ. Συστάσεις προς τους πολίτες.



Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τον υπουργό, Χρήστο Στυλιανίδη για την αξιολόγηση των μετεωρολογικών δεδομένων που αφορούν στην εξελισσόμενη κακοκαιρία. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει όλος ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας όπως υπογράμμισε ο υπουργός, Χρ. Στυλιανίδης, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα όποια προβλήματα προκύψουν εξαιτίας των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Παράλληλα παραμένει η ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες για τον περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως απαραίτητες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων. Επιπλέον, όπως αποφασίστηκε, η ενεργοποίηση του 112 για την αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων προς τους κατοίκους συνεχίζεται ανάλογα με την εξέλιξη των φαινομένων σε συγκεκριμένες περιοχές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το ΕΣΚΕΔΙΚ έχουν ήδη ενημερώσει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας καθώς και όλους τους παραχωρησιούχους των αυτοκινητοδρόμων της χώρας ώστε να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα. Βρίσκονται, δε, σε διαρκή με επαφή με το Κέντρο Επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας προκειμένου να υπάρχει διαρκής ενημέρωση των πολιτών για τα όποια προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Ακόμη, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας επαναλαμβάνει την ισχυρή σύσταση στους πολίτες (πέραν των οδηγιών του 112) να είναι πολύ προσεκτικοί, να περιορίσουν στις απολύτως αναγκαίες τις μετακινήσεις τους στις περιοχές όπου εξελίσσονται τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΠΠ.

Στη σύσκεψη μετείχαν, επίσης, ο υφυπουργός, Ευάγγελος Τουρνάς, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος, Γεώργιος Πουρναράς, ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Μάριος Αποστολίδης, ο επιτελάρχης του Σώματος, αντιστράτηγος Χρήστος Λάμπρης, ο διοικητής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), υποστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο προϊστάμενος κλάδου Τάξης του αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας υποστράτηγος Ελευθέριος Γκαρίλας, ο διευθυντής Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, Δημήτριος Αλεξανδρής, καθώς επίσης και η επιστημονική ομάδα μετεωρολόγων και υδρολόγων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), προβλέπεται τα φαινόμενα θα συνεχιστούν με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, χιονοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας θα συνεχιστεί μέχρι την Παρασκευή (27-01-2023).

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός – Μάρτυρας: Ήταν ψυχροί σαν δολοφόνοι, ήρθαν για να σκοτώσουν

Υποκλοπές – Χατζηδάκης: Δεν συνδέω τον Πρωθυπουργό, θέλω να ερευνηθεί το θέμα

Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία στην Αττική