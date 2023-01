Κόσμος

“Qatar gate”: Τζόρτζι - Ταλαμάνκα ολοκλήρωσαν την ακρόαση

Τι δήλωσαν οι δικηγόροι τους μετά το τέλος της διαδικασίας. Πότε αναμένεται η απόφαση του προδικαστικού συμβουλίου.



Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ακρόασης του Φραντσέσκο Τζόρτζι και του Νίκολο Φίγκα Ταλαμάνκα ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου για την υπόθεση διαφθοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.



«Προς το παρόν δε μπορούμε να σχολιάσουμε, η κατάσταση είναι περίπλοκη. Περιμένουμε την απόφαση» ανέφερε η δικηγόρος του κ. Ταλαμάνκα, η Μπάρμπαρα Ούλεμπροκ.



Σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για το εάν είναι αισιόδοξοι, ο συνήγορος του κ. Τζόρτζι, ο Πιερ Μονβίλ, απάντησε:

«Πάντα είμαστε αισιόδοξοι», ενώ σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ για το τι περιμένουν, η συνήγορος του Νίκολο Φίγκα-Ταλαμάνκα απάντησε: «Την απόφαση».

Εντός της ημέρας αναμένεται η απόφαση για το εάν οι Τζόρτζι και Φίγκα-Ταλαμάνκα θα παραμείνουν προφυλακισμένοι ή θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

