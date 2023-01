Πολιτική

Σήφης Βαλυράκης: Σε δίκη οι δύο ψαράδες για φόνο εκ προθέσεως

Εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χαλκίδας. Η ανακοίνωση της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη.



Στο αρμόδιο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Εύβοιας παραπέμονται για να δικαστούν οι κατηγορούμενοι για την δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη που σημειώθηκε τον Ιανούαριο του 2021 καθώς εκδόθηκε το σχετικό βούλευμα Πλημμελειοδικών Χαλκίδας.

Σε ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της οικογένειας του Σήφη Βαλυράκη αναφέρουν:

"Με το υπ. αρ. 16/2023 βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Χαλκίδας, το οποίο εκδόθηκε χθες 25/1/2023, αποφασίσθηκε η παραπομπή σε δίκη των κατηγορουμένων για την δολοφονία του αείμνηστου Σήφη Βαλυράκη, που έλαβε χώρα στην Ερέτρια, τις μεσημβρινές ώρες της 24.1.2021.

Το βούλευμα, τα οποίο εκδόθηκε μία ημέρα μετά την Επέτειο της δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη και μας γνωστοποιήθηκε σήμερα, παραπέμπει τους κατηγορουμένους-δράστες της δολοφονίας ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση από κοινού και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σύμφωνα και με την προηγηθείσα επίσης παραπεμπτική εισαγγελική πρόταση για την ίδια κατηγορία. Στις σκέψεις του βουλεύματος περιέχεται αναλυτική και αιτιολογημένη απόρριψη των ισχυρισμών των 2 κατηγορουμένων με τους οποίους επιχειρούν να αποσείσουν την κατηγορία.

Για άλλη μία φορά επισφραγίζεται δια του παραπεμπτικού βουλεύματος ότι από πλήθος ευρημάτων, αποδείξεων και στοιχείων της δικογραφίας, τα οποία τεκμηριωμένα εκθέταμε και αξιολογούσαμε εδώ και 2 χρόνια, στοιχειοθετείται ότι ο θάνατος του αείμνηστου Σήφη Βαλυράκη δεν οφείλεται σε «ατύχημα», αλλά σε δολοφονία, δηλαδή ανθρωποκτονία από πρόθεση και με άμεσο δόλο, με δράστες-φυσικούς αυτουργούς τους 2 κατηγορούμενους, οι οποίοι έδρασαν από κοινού, σε πλήρη συνεννόηση, ενώ εκ των υστέρων επίσης από κοινού προσπαθούν να αποσείσουν τις ευθύνες τους. Με βάση τα στοιχεία αυτά, που περιέχονται στη δικογραφία και επισημαίνονται στο παραπεμπτικό βούλευμα, εγείρονται επιπλέον σοβαρότατα ερωτηματικά για την αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης που είχε επιβληθεί στους κατηγορουμένους, μόλις έναν μήνα μετά την επιβολή της, παρά τη βαρύτητα των στοιχείων και του αδικήματος και παρά την αναδεικνυόμενη επικινδυνότητα της δράσης τους.

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού με την δια βουλεύματος παραπομπή των κατηγορουμένων στο ακροατήριο για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και από κοινού, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ταυτόχρονα, διατυπώνουμε την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε να αγρυπνούμε, μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη των υπαιτίων και την πλήρη διαλεύκανση όλων των περιστάσεων της δολοφονίας και της απόπειρας συγκάλυψής της, δηλαδή μέχρι την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας και απόδοση δικαιοσύνης.

Ακριβώς όπως επαναλάβαμε και με την ανακοίνωση της οικογένειας και των συνηγόρων της, που εκδώσαμε προχθές, ανήμερα της Επετείου της δολοφονίας.

Αθήνα, 26/1/2023

Οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας της οικογένειας του δολοφονηθέντος Σήφη Βαλυράκη

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Νίκος Κωνσταντόπουλος

Βασίλης Λεμπέσης

Κώστας Παπαδάκης

Μανώλης Φωτάκης"

