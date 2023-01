Life

“Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;”: Κάθε Σαββατοκύριακο στον ΑΝΤ1

Το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι γνώσεων, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, μας κρατά συντροφιά με καινούρια επεισόδια, κάθε Σάββατο και Κυριακή, στον ΑΝΤ1.

Μετά από μια ξέφρενη πορεία το 2022 που είχε για τέρμα της την κορυφή, το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», με τον μοναδικό Γρηγόρη Αρναούτογλου, επιστρέφει το 2023, για να χαρίσει και πάλι γνώσεις, συγκινήσεις, απρόοπτα, συναρπαστικές στιγμές και χιλιάδες ευρώ.

Πάμε να παίξουμε με το ίδιο πάθος, την ίδια αγωνία, αλλά σε διαφορετική μέρα.

Από το Σάββατο 28 Ιανουαρίου, και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 20:00, ο Γρηγόρης θα ρωτάει και οι παίκτες θα επικαλούνται τη γνώση, τη μνήμη και την τύχη τους.

15 ερωτήσεις, 3 βοήθειες, 2 μαξιλαράκια και 100.000 ευρώ γι’ αυτόν που θα φτάσει μέχρι το τέλος.

Τα Σαββατοκύρικα, τεστάρουμε τις γνώσεις μας με τον «Εκατομμυριούχο» και διεκδικούμε το έπαθλο της... καλύτερης συντροφιάς!

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: κάθε Σάββατο και Κυριακή, στις 20:00

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Executive Producer: Στέφανος Καλλιγιάννης

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μαράκης

Αρχισυνταξία: Ανδρέας Τζίφας

Διευθυντής Φωτογραφίας: Θέμης Μερτύρης

Διεύθυνση Παραγωγής: Δημήτρης Γραμματόπουλος

Σκηνογράφος: Σοφία Δροσοπούλου

Εταιρία Παραγωγής: J.K Productions

#Ekatommyriouxos





