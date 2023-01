Life

“VINYΛΙΟ”: Πώς ζούσαμε πριν το Internet, τα social media και τα smartphones

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα παρουσιάζει ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του, σε μια εποχή τόσο κοντινή, όμως μοιάζει να είναι… «πολύ παλιά».

Υπήρχε ζωή πριν το Internet, τα Social Media και τα Smartphones; Κι όμως υπήρχε!

Το αγαπημένο «VINYΛΙΟ», η πιο ξεχωριστή εκπομπή της τηλεόρασης, την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου, στις 20:00, γυρίζει τον χρόνο πίσω στην εποχή του… λίθου!

Ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης ετοιμάζουν ένα νοσταλγικό αφιέρωμα στο πώς ζούσαμε πριν την απόλυτη κυριαρχία της τεχνολογίας.

Όλα όσα ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας και δεν υπάρχουν πια, όπως τα αντικείμενα, τα εργαλεία της καθημερινότητάς μας, οι συνήθειες, οι νοοτροπίες, η διασκέδαση, το φλερτ, ο ρομαντισμός, αλλά και τα μουσικά ακούσματα.

Την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου, στις 20:00 έχει «VINYΛΙΟ», οπότε καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ σας και στείλτε μας τα μηνύματά σας με… ταχυδρομικό περιστέρι!

#Vinylio

Instagram: @vinylio_official

Facebook: @vinyliotvshow

E-mail εκπομπής: info@vinyliotvshow.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία - Σχολεία στην Αττική: Πως θα λειτουργήσουν την Παρασκευή

ΝΒΑ: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αρχηγός του All Star Game

Ψευτογιατρός – Κούγιας: Θα δω τη δικογραφία και θα αποφασίσω αν θα τον αναλάβω