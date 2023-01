Παράξενα

Καταγγελία - ΕΜΠ: Φοιτητές έδωσαν εξετάσεις με... φακούς (εικόνες)

Απίστευτες εικόνες και καταστάσεις κατήγγειλαν φοιτητές, στο πλαίσιο της Εξεταστικής Περιόδου, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

"Κρυφό Σχολειό" θύμισε σήμερα το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, λόγω της κακοκαιρίας.

Σύμφωνα με καταγγελία της φοιτητών της Πανσπουδαστικής ΚΣ στα Δ.Σ των Φοιτητικών Συλλόγων της Αθήνας «στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο ήταν σήμερα αδύνατο ακόμα και το να μπεις ή να βγεις από το Ίδρυμα εκτός αν είχες φουσκωτό.

Στους Μηχανολόγους του ΕΜΠ οι φοιτητές έδωσαν μάθημα με φακούς από τα κινητά τους επειδή κόπηκε το ρεύμα».

«Τι πιο σύνηθες να συμβεί θα πει κανείς, αφού όλες οι κυβερνήσεις δεν έχουν κουνήσει το δάχτυλο τους για την ενίσχυση των υποδομών, για τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά έργα» αναφέρουν οι φοιτητές, τονίζοντας ότι με τις «πρώτες βροχές οι δρόμοι της Αθήνας και οι σχολές μας έγιναν για μία ακόμη φορά λίμνες και ποτάμια».

«Κάθε χρόνο τα ίδια! Φτάνει πια! Εν μέσω εξεταστικής χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες δεν κατάφεραν να φτάσουν στη σχολή τους, επειδή απλά... έβρεξε» αναφέρουν και ζητούν: α) Να ορισθεί νέα ημερομηνία εξέτασης για όσους φοιτητές δεν κατάφεραν να προσέλθουν σήμερα στα μαθήματα τους λόγω των καιρικών συνθηκών και β) αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τις σπουδές ενίσχυση των υποδομών και αντιπλημμυρικά έργα μέσα και γύρω απ’τα Ιδρύματα.

