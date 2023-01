Τουρκία - Bayraktar TB3: Το drone πετάει και στοχεύει ελληνικά νησιά (βίντεο)

Βίντεο προσομοίωσης του νέου μη επανδρωμένου αεροσκάφους δόθηκε στην δημοσιότητα.

Το νέο μη επανδρωμένο αεροσκάφος Bayraktar TB3, το οποίο συνεχίζει να αναπτύσσει η Baykar, δοκιμάστηκε πρόσφατα σε περιβάλλον προσομοίωσης.

Στο βίντεο της προσομοίωσης που δημοσιοποιήθηκε τραβάει την προσοχή η λεπτομέρεια ότι πετάει και στοχεύει ελληνικά νησιά.

Εν τω μεταξύ, ο γνωστός δημοσιογράφος Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, που ζει αυτοεξόριστος υπό τον φόβο του καθεστώτος Ερντογάν σε ανάρτησή του στο Twitter κάνει λόγο για παιχνίδι προσομοίωσης του τουρκικού στρατού, που δείχνει τα ελληνικά νησιά να είναι στόχος των Bayraktar.

Όπως αναφέρει ο Τούρκος δημοσιογράφος:

«Τα νησιά της Ελλάδας φέρονται να έχουν γίνει στόχος ένοπλων τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών Bayraktar σε ένα παιχνίδι προσομοίωσης που αναπτύχθηκε για τον στρατό από την κρατική εταιρεία Air Electronics Industry της Τουρκίας (Havelsan).

Μια πιο ελαφριά εκδοχή θα κυκλοφορήσει στο κοινό, προφανώς για να κάνει πλύση εγκεφάλου στα νεαρά μυαλά ενάντια στην Ελλάδα».

#Greece islands reportedly targeted by armed Turkish Bayraktar drone in a simulation game developed for the military by Turkey's state-owned Air Electronics Industry (Havelsan).



A lighter version will be released to the public, apparently to brainwash young minds against Greece pic.twitter.com/01F62ZnWgm