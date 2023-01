Κοινωνία

Κακοκαιρία - Σχολεία στην Αττική: Πως θα λειτουργήσουν την Παρασκευή

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής.

Κανονικά θα λειτουργήσουν αύριο όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Αττική

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση απο την Περιφέρεια Αττικής:

"Με δεδομένο τις τελευταίες Μετεωρολογικές προβλέψεις σύμφωνα με τις οποίες αύριο Παρασκευή 27 Ιανουαρίου τα καιρικά φαινόμενα στην Αττική θα εξασθενίσουν ανακοινώνεται ότι αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την Αττική.

Σε κάθε περίπτωση ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής παραμένει σε ετοιμότητα και πλήρη επαγρύπνηση για την ασφάλεια των πολιτών. Αντίστοιχο αίτημα για ετοιμότητα έχει διατυπωθεί και προς τις Πολιτικές Προστασίες των Δήμων της Αττικής".

Σημείωνετια πως για σήμερα Πέμπτη, με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη για προληπτικούς λόγους, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, δεν λειτούργησαν όλα τα εσπερινά και απογευματινά σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλη την Αττική.

Η Περιφέρεια Αττικής συστήνει σε όλους τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να συμμορφώνονται με τις οδηγίες Υπ. Πολιτικής Προστασίας και σε κάθε περίπτωση αν πρέπει υποχρεωτικά να μετακινηθούν, κατά την έξαρση των καιρικών φαινομένων να φροντίσουν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, μέχρι την εκτόνωση των φαινομένων.

Σε ετοιμότητα ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής

Με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, σε ετοιμότητα και συνεχή επαγρύπνηση βρίσκεται ο μηχανισμός της Περιφέρειας Αττικής λόγω των έντονων καιρικών φαινόμενων, προκειμένου να παρέμβει όπου και αν απαιτηθεί στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της αλλά και να συνδράμει το έργο των Δήμων και της πυροσβεστικής, εάν χρειαστεί, με στόχο την προάσπιση της ασφάλειας αλλά και τη διευκόλυνση των πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Πατούλης συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τους Δημάρχους της Αττικής, προκειμένου να ενημερωθεί για τυχόν προβλήματα που υπάρχουν και το πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση μέχρι στιγμής. Στη σύσκεψη μετείχαν επίσης ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Β.Κόκκαλης, οι Αντιπεριφερειάρχες αλλά και ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών Κ. Λαγουβάρδος, ο οποίος ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για το πως θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα, επισημαίνοντας πως το φαινόμενο θα ενταθεί τις απογευματινές ώρες.

Με αφορμή αυτές τις προβλέψεις, υπενθυμίζεται πως με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής για προληπτικούς λόγους, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων, δεν θα λειτουργήσουν σήμερα όλα τα εσπερινά και απογευματινά σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε όλη την Αττική. Σχετικά με την αυριανή λειτουργία των σχολείων, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση απόψε το βράδυ, με βάση τις μετεωρολογικές προβλέψεις για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

Σε κάθε περίπτωση η Περιφέρεια Αττικής συστήνει σε όλους τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να συμμορφώνονται με τις οδηγίες Υπ. Πολιτικής Προστασίας και σε κάθε περίπτωση αν πρέπει υποχρεωτικά να μετακινηθούν, κατά την έξαρση των καιρικών φαινομένων να φροντίσουν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, μέχρι την εκτόνωση των φαινομένων.

Σύμφωνα με τους Δημάρχους και τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες μέχρι στιγμής η κατάσταση είναι ελεγχόμενη και μέχρι στιγμής έχουν διαπιστωθεί μόνο μικροπροβλήματα σε μεμονωμένες περιοχές, τα οποία διευθετούνται άμεσα, με τη συνδρομή και της Περιφέρειας αττικής.

Ο κ. Πατούλης αφού ενημερώθηκε για το πως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση επισήμανε αφενός ότι απαιτείται συνεχής επαγρύπνηση από όλες τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας των Δήμων και αφετέρου ότι ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας είναι σε πλήρη κινητοποίηση και σε συνεχή ετοιμότητα, να συνδράμει όπου χρειαστεί. Παράλληλα όπως σημείωσε, βρίσκεται και σε συνεχή επικοινωνία με την ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να παρεμβαίνει άμεσα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, όπου απαιτείται.

Επισημαίνεται πως από το πρωί όλο το δυναμικό της Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται διάσπαρτο σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας σε όλη την Αττική, ενώ έχουν διατεθεί και μηχανήματα, έτοιμα να επέμβουν όπου χρειάζεται. Συγκεκριμένα βρίσκονται στους δρόμους 32 μεγάλα χωματουργικά μηχανήματα, 25 φορτηγά και 12 αντλητικά τα οποία θα παραμείνουν καθ΄ όλη της διάρκεια της κακοκαιρίας.

«Όλος ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας είναι δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε» διαμήνυσε ο κ. Πατούλης στους Δημάρχους και υπογράμμισε: «Πρώτη μας προτεραιότητα είναι η ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας των πολιτών».

