“Qatar Gate”: Τζόρτζι - Ταλαμάγκα παραμένουν στην φυλακή

Παρατείνεται η προφυλάκιση του Φραντσέσκο Τζόρτζι και του Νικολό Φιγκά Ταλαμάγκα. Η ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας Βρυξελλών.



Παρατείνεται για ένα ακόμα μήνα η προφυλάκιση του Φραντσέσκο Τζόρτζι και του Νικολό Φιγκά Ταλαμάγκα, των δύο υπόπτων για πράξεις εγκληματικής οργάνωσης και διαφθοράς, σύμφωνα με την απόφαση του προδικαστικού Συμβουλίου του Βελγίου.

Η ανακοίνωση της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας Βρυξελλών αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής:

«Στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας έρευνας της Ομοσπονδιακής Εισαγγελίας για φερόμενες πράξεις εγκληματικής οργάνωσης, διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι Φ.Τ. και Ν.Φ-Τ. εμφανίστηκαν σήμερα το πρωί ενώπιον του τμήματος του συμβουλίου του πρωτοδικείου των Βρυξελλών.

Με διαταγή που εκδόθηκε σήμερα το απόγευμα, η αίθουσα του συμβουλίου επιβεβαίωσε την προληπτική κράτηση των Φ.Τ. και Ν.Φ-Τ.

Εάν στην απόφαση αυτή ασκηθεί έφεση εντός 24 ωρών, οι ενδιαφερόμενοι θα εμφανιστούν ενώπιον του κατηγορητηρίου στο Εφετείο των Βρυξελλών εντός δεκαπέντε ημερών.

Προς το συμφέρον της έρευνας, προς το παρόν δεν θα κοινοποιηθούν περαιτέρω πληροφορίες. Ο Τύπος θα ενημερώνεται για νεότερες εξελίξεις με δελτίο τύπου.»





