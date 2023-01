Κόσμος

ΗΠΑ σε Τουρκία για F16: “Λάβετε σοβαρά υπόψιν τον ρόλο του Κογκρέσου”

Ηχηρό μήνυμα των ΗΠΑ στην Τουρκία για τα F16 μετά την στάση της Άγκυρας στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ.

Το μήνυμα ότι η Τουρκία πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψιν τον ρόλο που καλείται να παίξει το Κογκρέσο στην διαμόρφωση της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής εξέπεμψε η αρμόδια για θέματα διεθνούς ασφαλείας υφυπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Σελέστ Γουαλάντερ. Κατά τη διάρκεια ακρόασης στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν ρώτησε για το πως η αμερικανική κυβέρνηση αντιμετωπίζει το αίτημα της Τουρκίας για τα F-16 υπό το βάρος των νέων δεδομένων που δημιουργούνται μετά την άρνηση της Άγκυρας να στηρίξει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Η Αμερικανίδα υφυπουργός απάντησε ότι «σε κάθε ευκαιρία το υπουργείο Άμυνας εγείρει ακριβώς τα ίδια θέματα στους Τούρκους συμμάχους μας και ενισχύει (το μήνυμα) ότι στις δημοκρατικές διαδικασίες που υποστηρίζουν την αμερικανική εξωτερική πολιτική, το Κογκρέσο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, και πρέπει λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν».

Στο ίδιο μήκος κύματος φάνηκε να κινείται και η υφυπουργός Εξωτερικών, Βικτόρια Νούλαντ, η οποία διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ θέτουν συνεχώς το ζήτημα της Σουηδίας και της Φινλανδίας στην τουρκική πλευρά, την οποία έχουν ενημερώσει ότι η στήριξη του Κογκρέσου είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ασφάλειας της. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «σχεδόν όλοι (οι σύμμαχοι μας) έχουν επικυρώσει (το πρωτόκολλο της ένταξης) με την εξαίρεση της Ουγγαρίας και της Τουρκίας. Αυτό (το θέμα) προκύπτει σε κάθε συνομιλία που έχουμε με την Τουρκία και προσπαθήσαμε με τους Σουηδούς, όπως γνωρίζετε, να υποβάλουν έναν οδικό χάρτη που θα επεξεργαστούν με την Τουρκία. Έχουν εκπληρώσει πολλά από αυτά τα ορόσημα και συνεχίζουν να προσπαθούν να κάνουν περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε πει το ίδιο στους Τούρκους συμμάχους μας, καθώς όπως μόλις είπατε χρειαζόμαστε την υποστήριξη αυτού του Κογκρέσου για να προχωρήσουμε στη βελτίωση της ασφαλείας που πιστεύουμε ότι χρειάζονται ως σύμμαχοι. Το Κογκρέσο είναι πιθανό να εξετάσει πολύ πιο ευνοϊκά το θέμα μετά την επικύρωση».

Από την πλευρά της η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν δήλωσε ότι δεν πρόκειται να στηρίξει την παράδοση F-16 στην Τουρκίας έως ότου η Άγκυρα επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Επιπλέον αναγνώρισε ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα που συνδέονται με τη συγκεκριμένη αμυντική σύμβαση. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «Νομίζω ότι αρκετοί συνάδελφοί μου συμμερίζονται αυτή την ανησυχία. Ξέρω ότι υπάρχουν άλλα θέματα γύρω από τα F-16, αλλά θέλω απλώς να το βάλω στο τραπέζι ως μία από τις ανησυχίες που έχω. Νομίζω ότι η Σουηδία κινήθηκε πολύ εύστοχα για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες που συζητήθηκαν με την Τουρκία όσον αφορά την ένταξή της στο ΝΑΤΟ, και ότι δυστυχώς ο πρόεδρός Ερντογάν εκμεταλλεύεται αυτό το θέμα. Φαίνεται ότι το κάνει για να εξυπηρετήσει τα εσωτερικά του πολιτικά συμφέροντα αντί να ασχοληθεί πραγματικά με αυτό που είναι προς το συμφέρον του ΝΑΤΟ και της συμφωνίας ασφάλειας που χρειαζόμαστε, καθώς υποστηρίζουμε την Ουκρανία στον αγώνα της εναντίον της Ρωσίας».

