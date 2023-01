Πολιτική

Πρόταση μομφής: Η μάχη “κορυφής” και η ψηφοφορία

Κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με την ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ κατά της κυβέρνησης.

Με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών ολοκληρώνεται σήμερα η τριήμερη συζήτηση στη Βουλή επί της πρότασης δυσπιστίας στην κυβέρνηση, που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ .

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με ονομαστική ψηφοφορία επί της πρότασης, η οποία, για να γίνει δεκτή πρέπει να εγκριθεί από την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε στις 9:00 και οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών ξεκίνησαν10:30. Οι αρχηγοί θα μιλήσουν αντιστρόφως ανάλογα με τη σειρά εκλογής τους.

Θα μιλήσουν όλοι, εκτός του Κυριάκου Βελόπουλου, ο οποίος έχει προγραμματισμένη επίσκεψη στο Άγιον Όρος και ο Γιάνης Βαρουφάκης, ο οποίος βρίσκεται στην Κούβα.

Σειρά θα πάρουν η Σοφία Σακοράφα, από το ΜέΡΑ25, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Αλέξης Τσίπρας και τέλος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να μιλήσει γύρω στις 12:30.

Στις 16:00, το νωρίτερο, προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία, κάτι που θα κριθεί από την κόντρα «κορυφής» Τσίπρα – Μητσοτάκη.

Από τον κανονισμό δεν προβλέπεται όριο στις φορές που θα πάρουν το λόγο οι αρχηγοί, κάτι που τους αφήνει το ελεύθερο για να αναπτύξουν στο έπακρο τα πολιτικά τους επιχειρήματα.

Στο επίκεντρο της κόντρας αναμένεται να μπουν από την αξιωματική αντιπολίτευση, οι υποκλοπές ενώ η κυβέρνηση θα «απαντήσει» με τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμμο να μπαίνει στο «κάδρο» ως υποστηρικτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος πάντως, απάντησε πως δεν έχει καμία πολιτική βλέψη.

Από την άλλη, αναμένονται επιθέσεις στην αξιωματική αντιπολίτευση, με αντικείμενα τόσο την υπόθεση Παππά – Καλογρίτσα, όσο και τον «Μάξιμο Σαράφη». Τα πρώτα δείγματα, άλλωστε δόθηκαν ήδη προχθες με τις αναφορές στη «Μαρία του Έβρου» από τον Άδωνι Γεωργιάδη.

