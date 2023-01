Υγεία - Περιβάλλον

Ψευτογιατρός – Καταγγελία: Της πήρε 135000 ευρώ σε 15 μήνες

Δικηγόρος μιλάει στον ΑΝΤ1 για την περίπτωση ακόμα μίας γυναίκας που καταγγέλλει πως έπεσε θύμα του ψευτογιατρού.

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε ο Νίκος Διαμαντόπουλος, δικηγόρος γυναίκας που καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα του ψευτογιατρού.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ο 67χρονος που κατηγορείται ως ψευτογιατρός, της έταξε πλήρη ίαση από σκλήρυνση κατά πλάκας και την «θεράπευε» επί 15 μήνες, την περίοδο 2015- 2016.

Βάσει της καταγγελίας, ο συγκεκριμένος την έπεισε να διακόψει τη φαρμακευτική της αγωγή και της χορηγούσε εναλλακτική.

Το ποσό που καταγγέλλει πως του έδωσε το φερόμενο ως θύμα, είναι 135.000 ευρώ.

Οι καταθέσεις έγιναν με εμβάσματα σε τράπεζες της Ελλάδας και της Γερμανίας, όμως τα περισσότερα χρήματα δόθηκαν μετρητά.

