Κακοκαιρία – Σχολεία: Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστά

Η αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων όλων των βαθμίδων και παιδικών σταθμών, κατά τόπους, γίνεται λόγω επικίνδυνων επικείμενων καιρικών φαινομένων.

Η κακοκαιρία που πλήττει από χθες την χώρα, συνεχίζεται και σήμερα σε ορισμένες περιοχές, με αποτέλεσμα να μη λειτουργήσουν τα σχολεία σε αυτές.

Συγκεκριμένα, κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία, στα Δωδεκάνησα, την ανατολική Σάμο και την Ζάκυνθο.

Αντίθετα κανονικά θα λειτουργήσουν τα σχολεία στην Αττική.

