ΑΔΑΕ – Παπανικολάου: Τι περιλάμβανε η επιστολή Ράμμου σε Τσίπρα

Πως σχολίασε τα δημοσιεύματα του Τύπου, που την φέρουν να έχει προνομιακή σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Η Κατερίνα Παπανικολάου, τακτικό μέλος της ΑΔΑΕ, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» κι αναφέρθηκε στο θέμα των παρακολουθήσεων που απασχολεί την κεντρική πολιτική σκηνή.

Η κυρία Παπανικολάου, ξεκαθάρισε πως είχε προηγηθεί αίτημα του κ. Τσίπρα με το ερώτημα αν παρακολουθούνταν συγκεκριμένα άτομα που ανέφερε ο ίδιος και σε αυτό απάντησε ο κ. Ράμμος με μια επιστολή την οποία ο ίδιος χαρακτήρισε ως απόρρητη.

Η απαντητική επιστολή παραδόθηκε και στους υπόλοιπους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής, όπως επίσης και στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, με διαφορετικά όμως ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Στην ερώτηση αν ο κ. Τσίπρας είχε το δικαίωμα να προβεί στη δημοσιοποίηση των ονομάτων, η κυρία Παπανικολάου απάντησε πως η προσωπική της θέση είναι πως αν θα μιλάγαμε για έναν απλό πολίτη θα έλεγε όχι, αλλά από τη στιγμή που τα πρόσωπα αυτά κινούνται στη δημόσια σφαίρα τα πράγματα αλλάζουν.

Ερωτηθείσα για το πότε η ΑΔΑΕ επεμβαίνει και διεξάγει έρευνα για παρακολουθήσεις, απάντησε ότι αυτό μπορεί να γίνει είτε όταν προηγηθεί αίτημα από πολίτη, είτε αυτεπάγγελτα αν κριθεί ότι θα πρέπει να το πράξει μετά από πληροφορίες, δημοσιεύματα, κλπ.

Συμπλήρωσε δε πως η επιστολή Ράμμου στους πολιτικούς αρχηγούς, ήταν προσωπική του απόφαση και πρωτοβουλία, η οποία όμως όχι απλώς είναι συμβατή με τη θέση και ιδιότητα του, αλλά επιβάλλεται κιόλας.

Τέλος και σχολιάζοντας δημοσιεύματα που την φέρουν να έχει προνομιακές σχέσεις με τον ΣΥΡΙΖΑ, τα διέψευσε κατηγορηματικά και παρατήρησε ότι η θέση της στην ΑΔΑΕ δόθηκε μετά από εισήγηση των μελών της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, η οποία ήταν ομόφωνη, καθώς ψηφίστηκε και από τους βουλευτές της ΝΔ.

